No Man’s Sky Community Event Guide – KW 38

Das dritte No Man’s Sky Community Event ist nun verfügbar. Bisher konnten dieses nur PC Spieler auf dem Experimental Branch spielen. Dieses Mal legen wir uns mit Wächtern an und besuchen eine Fabrik. Mein No Man’s Sky Community Event Guide erklärt euch, wie ihr die neue Quest abschließt und euch Quecksilber verdient.

Beginnt damit in den Weltraum zu fliegen, wo eine Kommunikation eingehen sollte. Polo meldet sich bei euch, um euch mit einer Aufgabe zu beauftragen.

Achtung! Habt ihr das Spiel erst angefangen, erhaltet ihr möglicherweise keine eingehende Kommunikationsanfrage. Ihr müsst schon einmal die Weltraum-Anomalie besucht haben. Dafür müsst ihr die Story ein Stück weit spielen. Auf der Anomalie begegnet ihr auch Polo, der der Questgeber von Community Event Aufgaben ist.

Polo gibt euch die Koordinaten zu einem Portal. Fliegt zum Planeten und landet beim Portal. Dort angekommen könnt ihr Glyphen von Polo benutzen, um es zu öffnen.

Habt ihr bereits eine Waffe in eurem Multitool installiert? Wenn ihr nicht mindestens einen Blitzwerfer habt, werdet ihr nicht weit kommen. Das Rezept dafür kennt ihr, da es zu den grundlegenden Rezepten gehört, die jeder Spieler von Anfang an hat. Habt ihr bereits eine Waffe in eurem Multitool installiert? Wenn ihr nicht mindestens einen Blitzwerfer habt, werdet ihr nicht weit kommen. Das Rezept dafür kennt ihr, da es zu den grundlegenden Rezepten gehört, die jeder Spieler von Anfang an hat. Ihr braucht für die Herstellung Kohlenstoff und Kupfer. Außerdem ist eine Raffinerie nötig. Aus 150 Kohlenstoff stellt ihr drei Kohlenstoff Nanorohre her. In der Raffinerie könnt ihr aus 200 Kupfer 100 Chromatisches Metal herstellen. Nun könnt ihr einen Blitzwerfer herstellen. Mit Upgrades könnt ihr euren Blitzwerfer zusätzlich verbessern und so zum Beispiel den Schaden erhöhen. Beachtet, dass ihr für die Benutzung des Blitzwerfers Projektilmunition benötigt. Ihr solltet davon mindestens zwei Stacks (1.000 Stück) mitführen. 500 Projektilmunition stellt ihr aus 60 Feritstaub her.

Ist das Portal geöffnet, müsst ihr hindurchgehen. Dadurch kommt ihr auf einen anderen Planeten. Euer Raumschiff übrigens auch.

Ihr befindet euch nun auf dem Quest-Planeten. Dort ist eine Fabrik markiert, zu der euch euer Weg führt. Am schnellsten erreicht ihr diese, wenn ihr euer Raumschiff benutzt.

Die Fabrik ist mit einer verstärkten Tür verschlossen. Diese bekommt ihr mit einer Waffe – zum Beispiel dem Blitzwerfer – auf. Beeilt euch beim Öffnen der Tür, da ihr schnell die Aufmerksamkeit von Wächtern auf euch ziehen werdet.

Im Inneren der Fabrik ist ein Terminal, mit dem ihr interagieren müsst. Habt ihr dies getan, erhaltet ihr einen neuen Auftrag.

Ihr sollt einen vierbeinigen Wächter ausschalten – wofür ein Blitzwerfer ebenfalls hilfreich ist. Alternativ könnt ihr natürlich auch eine andere Waffe nutzen. Um überhaupt einen vierbeinigen Wächter bekämpfen zu können, muss die Bedrohungsstufe auf Drei steigen. Dafür tötet ihr die einfachen Wächter. Zwei sollten genug sein, um einen vierbeinigen Sentinel auf den Plan zu rufen. Achtet auf seinen Laserstrahl und weicht aus, was mit dem Jetpack gut geht. Außerdem springen die Wächter auf euch zu. Greift mit eurer Waffe an, bis der Wächter besiegt ist. Nachladen nicht vergessen.

Habt ihr den Wächter erledigt, könnt ihr den Planeten verlassen. Im Weltraum werdet ihr auch direkt wieder von Polo kontaktiert. Nehmt an und berichtet von eurem Erfolg.

Die Weltraum-Anomalie wird nun vor euch erscheinen und ihr habt dort die Möglichkeit, beim Quecksilber-Handelsterminal einzukaufen. Ihr findet es im Raum hinter Polo. Es gibt auch dieses Mal wieder neue Belohnungen. Besonders interessant ist der Begleiter. Eine vergleichbare Belohnung gab es bisher nicht.

Die Community Event Quest hat wieder einen optionalen Teil. Habt ihr den oben beschriebenen Part erledigt, könnt ihr nun überall im Spiel Wächter ausschalten. Möchtet ihr von euren Erfolgen berichten, kehrt ihr zurück ins Weltall und ruft Polo. So könnt ihr zusätzliches Quecksilber erhalten. Seit dem zweiten Event gibt es dafür eine Obergrenze.

Bildquelle: Eigene Screenshots aus dem Spiel No Man’s Sky