Games with Gold Oktober 2018: Spiele stehen fest

Die Games with Gold Oktober Spiele stehen fest. Major Nelson hat diese jüngst via Twitter verkündet. Xbox One Spieler dürfen sich auf Overcooked freuen. Kürzlich erschien der zweite Teil der beliebten Reihe. Eine gute Gelegenheit, sich mit den Küchenschlachten zu befassen. Außerdem dürft ihr euch auf Victor Vran freuen.

Für die Xbox 360 wird es mit Stuntman Ignition rasant. Ihr möchtet es lieber ruhiger angehen lassen und steht auf Stealth? In diesem Fall ist Hitman: Blood Money euer Kandidat.

Die ersten Games with Gold Oktober Spiele stehen ab dem 01. Oktober 2018 zur Verfügung. Die Xbox 360 Spiele könnt ihr auch auf der Xbox One spielen. Folgend findet ihr eine Übersicht mit allen Terminen.

Xbox One:

Overcooked, 01. bis 31. Oktkober

Victor Vran, 16. Oktober bis 15. November

Xbox 360 und Xbox One:

Suntman Ignition, 1. bis 15. Oktober

Hitman: Blood Money, 16. bis 31. Oktober

Quelle: Major Nelson

Bildquelle: Microsoft