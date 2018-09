Professor Layton and the Curious Village erscheint heute für Android und iOS

Level-5 veröffentlicht heute das Spiel Professor Layton and the Curious Village für Android und iOS. Der erste Teil der beliebten Professor Layton-Reihe konnte sich inzwischen mehr als 17 Millionen Mal verkaufen. Die heute erscheinende Mobile-Version wurde digital remastered und mit einigen neuen Zwischensequenzen versehen.

In dem Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Professor Layton. An seiner Seite steht sein Lehrling Luke. Zusammen versucht ihr das Geheimnis eines Familienstreits zu lösen. Die Witwe des verstorbenen Barons August Reinhold bittet euch nach Saint Mystère. In seinem Testament hat der Baron verfügt, dass die Person seine gesamte Hinterlassenschaft erbt, die den goldenen Apfel finden kann. Dieser soll irgendwo im Ort zu finden sein. Während eurer Suche nach dem Apfel müsst ihr zahlreiche Rätsel lösen.

Das Spiel ist für 10,99 Euro via GooglePlay oder iTunes erhältlich.

Quelle: Level-5 Pressemitteilung

Bildquelle: Level-5