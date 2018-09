Xbox One Maus und Tastatur Support in Kürze verfügbar

Schon bald bietet die Xbox One Maus und Tastatur Support. Diese freudige Nachricht hat Mike Ybarra kürzlich bei Twitter gezwitschert. Leider nannte er keinen konkreten Termin. Es soll allerdings sehr bald soweit sein.

Entwickler werden künftig diverse Möglichkeiten haben, um ihre Spiele mit entsprechenden Optionen zu versehen. So könnten Entwickler zum Beispiel sicherstellen, dass beim Matchmaking in Spielen nur Gamer mit Controller zusammenspielen oder nur Spieler mit Maus und Tastatur. Eine Reihe von Optionen sollen Spieleentwicklern verschiedene Ansätze anbieten.

Damit reagiert Microsoft auf einen häufig geäußerten Kritikpunkt. Viele empfinden es als unfair, wenn Spieler mit Maus und Tastatur zocken, da diese im Vorteil sind. Entsprechend gute Reflexe und Bedienung vorausgesetzt. In Multiplayerspielen könnte es zu Problemen führen, wenn verschiedene Eingabegeräte wild durcheinander gematcht werden. Mike Ybarra betont in seinem Tweet, dass dies in den Händen der Entwickler liegt. Microsoft stellt ihnen die Optionen zur Verfügung – implementieren müssen sie die Spielehersteller aber selbst.

