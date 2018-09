Fortnite Erweiterte Beta bietet bald Crossplay auf PlayStation 4

In den letzten Monaten war kaum ein Thema so populär wie das Crossplay bei Fortnite. Sony hat dies trotz mehrfacher Bitten der Community zunächst ausgeschlagen. Nun gibt es einen Hoffnungsschimmer.

In Kürze startet eine offene Beta, die Crossplay zwischen PlayStation 4, Android, iOS, Nintendo Switch, Xbox One, Windows und Mac ermöglichen wird. Noch heute geht es los. In einem Statement bedankt sich Sony für die Geduld der Community. Es heißt zudem, es sei ein Weg gefunden, um plattformübergreifende Features für ausgewählte Inhalte von Drittanbietern zu supporten. Diese Aussage lässt darauf hoffen, dass auch andere Spiele in Zukunft auf der PlayStation 4 Crossplattform Support erhalten. Dies ist allerdings derzeit reine Spekulation. Würdet ihr euch darüber freuen? Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Spielen, die Crossplay anbieten.

Quelle: PlayStation Blog

Bildquelle: Epic Games