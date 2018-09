Der Forza Horizon 4 Launch Trailer ist da. In dem Video zeigt sich das virtuelle Großbritannien von seiner schönsten Seite. Ein malerischer See, verschneite Berge, ein schier endloser Sandstrang und blühende Wiesen verwöhnen das Auge.

Vorbesteller der Ultimate Edition können sich ab Freitag selbst ein Bild von Großbritannien machen. Alle anderen müssen sich noch bis zum 02. Oktober in Geduld üben. Habt ihr bereits Forza Horizon 4 vorbestellt? Dank PreLoad könnt ihr schon jetzt den Download starten und so zum Launch ohne lange Wartezeit in ein neues rasantes Abenteuer aufbrechen. Wer von euch wird den Asphalt zum Glühen bringen?

Seit gestern steht auch der Content für die ersten vier Wochen fest.

Quelle: Microsoft

Bildquelle: Microsoft