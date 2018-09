Forza Horizon 4 McLaren Senna vs. Motocross Bikes (Live Action Trailer)

Gestern Abend wurde im Rahmen der neuesten Inside Xbox Ausgabe ein Forza Horizon 4 Live Action Trailer präsentiert. In dem tritt ein McLaren Senna gegen Motorcoss Bikes an. Der McLaren Senna ist eines von über 400 Autos, die ihr in Forza Horizon 4 fahren könnt.

Möchtet ihr vor der Veröffentlichung von Forza Horizon 4 noch ein paar Eindrücke gewinnen? Unten könnt ihr euch neben dem Forza Horizon 4 McLaren Senna vs. Motocross Bikes Video auch eine Aufzeichnung des Inside Xbox Streams ansehen.

Ab Freitag dürfen Vorbestellter der Ultimate Edition das Rennspiel unsicher machen. Für alle anderen ist am 02. Oktober Launch.

Quelle: Inside Xbox

Bildquelle: Microsoft