Marvel’s Spider-Man Trophäen Guide – Mit großer Macht …, Ein Held strebt nach Höherem und Klebrig und komplex

In diesem Marvel’s Spider-Man Trophäen Kurzguide erfahrt ihr, wie ihr die drei gut versteckten Trophies „Mit großer Macht …“, „Klebrig und Komplex“ und „Ein Held strebt nach Höherem“ verdienen könnt.

Mit großer Macht …

Hierfür müsst ihr das Grab von Ben Parker besuchen und dort via Dreieck interagieren. Ihr findet es auf dem Friedhof im Distrikt Harlem. Dieser ist im Nordwesten der Spielwelt zu finden. Der Friedhof ist neben einer großen Kirche. Das Grab von Onkel Ben ist sehr weit am Rand des Friedhofs gelegen und nicht weit von der Kirche entfernt. Ihr findet es, indem ihr R3 drückt. Der Grabstein leuchtet dann Gold auf. Das Grab fällt zudem leicht ins Auge, da davor Blumen sind. Auf den anderen Gräbern sind auch keine Schriftzüge zu erkennen.

Ein Held strebt nach Höherem

Hierfür müsst ihr den berühmten Avengers Tower erklimmen. Die Beschreibung der Trophäe sagt, ihr sollt oben lauern. Hierbei spielt der Ort eine entscheidende Rolle. Es genügt nicht, irgendwo auf dem Turm in Lauerstellung zu gehen. Stattdessen müsst ihr via L2 und R2 auf eines der roten Lichter schwingen und dann dort mit L3 in Lauerstellung gehen, um die Trophäe zu erhalten.

Klebrig und komplex

Diese Trophäe setzt eine Fertigkeit voraus. Ihr findet bei den Netzschwinger-Fertigkeiten „Lufttricks“. Ihr benötigt zwei Fertigkeitspunkte, um sie zu erlernen. Ihr müsst also mindestens zweimal im Level aufgestiegen sein. Habt ihr Lufttricks erlernt, könnt ihr in der Luft Dreieck und Kreis in Kombination mit dem linken Stick nutzen. So führt Spider-Man Tricks wie Spinnenrolle und Spiralflug aus.

Springt von einem hohen Gebäude und führt dann Lufttricks aus, indem ihr bei gedrückter Kreis- und Dreieck-Taste mit dem linken Stick Oben, Unten, Rechts und Links drückt, bevor ihr auf dem Boden ankommt.

Die Trophäe lässt sich gut mit „Ein Held strebt nach Höherem“ kombinieren. Der Avengers Tower ist eines der höchsten Gebäude im Spiel und ihr könnt in Ruhe eine Reihe von Tricks machen ohne Zeitdruck zu haben. Andere hohe Gebäude funktionieren ebenfalls. Die Tricks sind übrigens auch ohne die Trophäe ziemlich praktisch, da sie Fokus und Erfahrungspunkte bringen.

Bildquelle: Eigene Screenshots aus dem Spiel Marvel’s Spider-Man