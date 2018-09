Pokémon GO Oktober Community Day mit Tanhel

Das besondere Pokémon für den Pokémon GO Oktober Community Day steht fest: Tanhel. Das Taschenmonster hat die Typen Stahl und Psycho. Es kann zu Metang und Metagross weiterentwickelt werden. Während des Events bleiben Lockmodule für 3 Stunden aktiv. Darüber hinaus wird die Distanz für das Ausbrüten von Eiern um 1/4 reduziert.

Welche besondere Attacke beim Pokémon GO Oktober Community Day erlernt werden kann, haben die Entwickler noch nicht angekündigt. Auch die Shiny Version von Tanhel wurde bisher nicht bestätigt. Da es auch bei vorherigen Events die schillernden Formen der besonderen Pokémon gab, dürfte dies auch im Oktober der Fall sein. Tanhel ist als Shiny silberfarben.

Spätestens am 21. Oktober wissen wir mehr. An diesem Tag wird der Pokémon GO Oktober Community Day stattfinden. Damit findet das Event an einem Sonntag statt.

Quelle: Pokémon GO Website

Bildquelle: Niantic