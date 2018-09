Wer die Forza Horizon 4 Ultimate Edition vorbestellt hatte, darf seit Mitternacht das Game zocken. Wenn nicht gibt es dennoch keinen Grund zur Traurigkeit. In Horizon 3 gibt es auch diese Woche wieder einen neuen #Forzathon. Wie versprochen geht die beliebte Guide-Reihe dazu weiter, solange das Interesse daran bestehen bleibt. Im Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 39 – Ehrenrunde erfahrt ihr, womit ihr diese Woche belohnt werdet und wie ihr euch den Kram sichert.

Wieder mit dabei

Los geht es mit dem Sieg in einer Meisterschaft. Erstellt ihr euch die selbst, könnt ihr kurze und wenige Rennen nehmen. Eine reguläre Meisterschaft geht allerdings auch ziemlich flott. Egal wofür ihr euch entscheidet – ihr müsst euch vorher ein Fahrzeug der Gruppe „Hotrods und Customs“ suchen. Ein solches findet ihr, indem ihr den Filter verwendet. Habt ihr keines und besitzt DLCs, könnt ihr eventuell eines der vielen Gratis-Fahrzeuge dieser Gruppe nutzen. Ansonsten bekommt ihr derzeit für 31.500 Credits den 1949 Mercury Coupé. Um die Meisterschaft zu gewinnen, solltet ihr möglichst alle Rennen gewinnen oder euch zumindest weit vorn platzieren. Fallen euch Siege schwer, könnt ihr Fahrhilfen nutzen oder die Schwierigkeit der Drivatare auf niedrig stellen. Die Rückspulfunktion kann ebenfalls helfen.

Eure Belohnung: Mini John Cooper Works GP Horizon Edition

Wie Fahradfahren

Ihr sollt drei Rivalen besiegen. Dies geht zum Beispiel über den Menüreiter Rivalen. Dort habt ihr reichlich Auswahl. Ihr könnt allerdings auch Rennen fahren und anschließend Drivatare herausfordern oder in eure Nachrichten schauen. Ich habe mich für die monatlichen Rivalen entschieden, die von der Schwierigkeit her auch ohne herausragendes Können machbar sind. Ihr müsst sauber fahren, da eure Rundenzeit beim Zurückspulen und Kollisionen markiert wird. Im Normalfall bekommt ihr Rivalen zugeteilt, die auch zu schlagen sind. Ihr müsst also nicht übermütig werden. Ein paar kleine Patzer versauen euch nicht gleich den Sieg.

Eure Belohnung: 3 Lose

Muskelspiel

Zum Abschluss sind 20 Geschwindigkeits-Fähigkeiten gefragt. Dafür könnt ihr über den Highway rasen – nachdem ihr euch in einen „Retro Muscle“ gesetzt haben. Lasst euch von der Beschreibung des Events nicht verwirren – dort steht Retro Muscle Car, der Filter lässt das Car allerdings weg. Fehlt euch ein passendes Fahrzeug, bekommt ihr zum Beispiel den 1987 Pontiac Firebird Trans AM GTA für 17.500 Credits. In dieser Preisklasse gibt es auch einige andere passende Fahrzeuge.

Eure Belohnung: 35.000 Credits

Jubiläumsangebot

Eine vierte Aufgabe gibt es dieses Mal nicht. Stattdessen eine Rabattaktion. Ihr bekommt auf sämtliche Fahrzeuge der Automesse 30 Prozent Rabatt. Eine gute Gelegenheit, die virtuelle Garage aufzufüllen und noch ein wenig den Fuhrpark zu ergänzen. Die 30 Prozent sind vor allem beim Kauf besonders teurer Fahrzeuge nützlich. Bei 30 Prozent Rabatt könnt ihr teilweise mehrere Millionen Credits beim Kauf sparen.

Geschafft! Habt ihr den #Forzathon gespielt oder dreht ihr bereits Runden in Forza Horizon 4?

Eure totallygamergirl