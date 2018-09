Seit dem 28. September dürfen Forza Horizon 4 Ultimate Edition Besitzer die Straßen Großbritanniens unsicher machen. Das bedeutet, dass die ersten #Forzathon Events in Horizon 4 abgeschlossen werden können. Einige Herausforderungen sind nur für kurze Zeit verfügbar. Es gibt allerdings auch wie gewohnt wöchentliche Herausforderungen. Jene sind auch Teil dieses Guides.

Der Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 39 – Retrokiste ist der erste Guide zum neuen Rennspiel aus dem Hause Playground Games. Lasst uns ein paar Punkte verdienen! Ach ja … richtig. Eure Belohnungen sucht ihr euch künftig selbst aus. Dafür gibt es in Forza Horizon 4 den sogenannten #Forzathon-Shop. Aufgaben können zudem nicht mehr kombiniert werden. Ihr müsst euch Herausforderung für Herausforderung durcharbeiten.

Ihr könnt erst am #Forzathon teilnehmen, wenn ihr die Einführung des Spiels abgeschlossen habt. Dafür müsst ihr durch die Jahreszeiten spielen. Ist dies erledigt, erhaltet ihr Zugang zu Forza LIVE, den #Forzathon-Events und Clubs.

Klassisch Kompakt

Ihr müsst hierfür ein Fahrzeug der Gruppe „Retro-Hot-Hatch“ besitzen und einsteigen. Ob ihr ein solches Fahrzeug bereits habt, könnt ihr mit dem Filter herausfinden, indem ihr in euren Fuhrpark schaut. Fehlt euch ein Fahrzeug, bekommt ihr schon für wenig Geld ein passendes Auto. Was auch immer ihr nehmt – ihr werdet euer Fahrzeug für drei weitere Aufgaben benötigen und könnt es direkt mit Upgrades und einem Tuning versehen. Euer Auto sollte die Klasse S2 haben. Ich habe den 2001 Acura Integra Type-R genommen. Kostenpunkt: 25.000 Credits. Ihr müsst diese Kosten noch etwa verfünffachen, um den Wagen auch auf S2 zu bekommen. Möchtet ihr nicht selbst tunen, könnt ihr euch ein fertiges Tuning herunterladen.

Ungefährer Zeitaufwand: zwei Minuten + eventuell Zeit für ein Tuning

Vorsicht, heiß

Weiter geht es mit 25 ultimativen Geschwindigkeitsfähigkeiten in einem „Retro-Hot-Hatch“. Nun kommt das S2 ins Spiel. Fahrt zum Beginn der Autobahn und bringt euer Fahrzeug auf 330 km/h. Nun erhaltet ihr eine ultimative Geschwindigkeitsfähigkeit. Fahrt ihr sauber, korrigiert nur wenn nötig und vermeidet Kollisionen, könnt ihr pro Abfahren des Highway etwa 4 bis 6 ultimative Geschwindigkeitsfähigkeiten rausholen, da die Fähigkeit stackt. Dafür haltet ihr einfach so lange wie möglich 330 km/h oder mehr.

Fahrt ein paar Mal die Autobahn entlang und die Herausforderung ist geschafft.

Ungefährer Zeitaufwand: vier Minuten, ohne Anfahrt zur Autobahn, bei einem Durchschnitt von fünf Fähigkeiten je Strecke

Klein, aber oho

Bleibt in eurem Fahrzeug und beendet drei Straßenszeneveranstaltungen. Es ist kein Problem, wenn ihr noch nicht viele freigeschaltet habt. Ihr könnt auch mehrfach eine Veranstaltung beenden. Ihr findet passende Veranstaltungen leicht über die Karte, indem ihr beim Filter zunächst ganz oben alle abwählt und dann nur die passenden Events anzeigen lasst.

Straßenrennen sind auch in Forza Horizon 4 nicht ganz ohne. Fallen euch die Siege schwer, könnt ihr Fahrhilfen nutzen und für die Rennen die Drivatar-Schwierigkeit auf niedrig stellen. Bei groben Fahrfehlern solltet ihr über die Rückspulfunktion nachdenken. Zu viele Patzer machen einen Sieg schwierig.

Ungefährer Zeitaufwand: etwa sieben Minuten, ohne Anfahrt und abhängig vom Rennen

Kompaktsportwagen

Zum Abschluss sollt ihr in einer Blitzerzone drei Sterne verdienen. Die Beschreibung im Spiel ist irreführend, da sie von drei Sternen in Blitzerzonen (Mehrzahl) spricht. Es genügt allerdings nicht, einfach in beliebigen Zonen insgesamt drei Sterne zu verdienen.

Die drei Sterne lassen sich in der Blitzerzone „Forest Green“ kinderleicht holen. Ihr braucht dafür lediglich 145 km/h, obwohl die Strecke leicht zu fahren ist. Ich bin südlich in die Zone gefahren. Blitzerzonen könnt ihr freischalten, indem ihr Blitzerzonen abschließt. Geht dann auf die Weltkarte. Dort sollten neue Zonen hinzugefügt werden. Dieses Vorgehen könnt ihr wiederholen, bis ihr „Forest Green“ freischaltet. Natürlich könnt ihr auch jede beliebige andere Blitzerzone für die Herausforderung nehmen. Viele sind allerdings mit einem Retro Hot Hatch kein Zuckerschlecken.

Ungefährer Zeitaufwand: etwa eine halbe Minute, ohne Anfahrt



Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte

Ungefährer Zeitaufwand gesamt: etwa 13,5 Minuten ohne Anfahrtszeiten und Tuning

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und den Live-Forzathon zu werfen.

Bildquelle: Eigene Screenshots aus dem Spiel Forza Horizon 4