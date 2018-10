Forza Horizon 4 Bonustafeln Guide – Schnellreise und Einfluss

Noch auf der Suche nach den Forza Horizon 4 Bonustafeln? Wir haben für euch eine Karte angefertigt, auf der ihr die Standorte aller Tafeln seht. Wenn ihr diese zerstört, könnt ihr die Kosten für die Schnellreise senken und Einfluss verdienen.

Viele der Tafeln sind gut versteckt. Ihr findet sie häufig neben Landstraßen, hinter Gebäuden, unter Brücken, auf Brücken und irgendwo in der Wildnis. Manche Tafeln sind auch auf Gebäuden und Co. platziert. Um sie zu erreichen, müsst ihr einen Sprung machen. Dafür findet ihr in der Umgebung Rampen oder geeignete Hügel. Die passende Sprungmöglichkeit lässt sich einfach ausmachen, wenn ihr euch den Standort der Tafel anseht und mögliche Flugbahnen verfolgt.

Alle Bonustafeln in Forza Horizon 4

Wenn ihr auf die Karte klickt, könnt ihr sie vergrößern und euch die Suche erleichtern. Mit Rechtsklick > Grafik anzeigen seht ihr die Karte in Originalgröße: 3354 × 3215 Pixel.

Schnellreise Bonustafeln

Zerstört ihr eine solche Bonustafel, werden die Schnellreisekosten um 200 Credits gesenkt. Je mehr ihr von diesen Bonustafeln findet und zerstört, desto günstiger wird das Reisen im Spiel. Habt ihr alle 50 Schnellreise Bonustafeln zerstört, fallen keine Reisekosten mehr an.

Einfluss Bonustafeln

Zerstört ihr so eine Tafel, erhaltet ihr Einfluss. Die Zahl auf der Tafel gibt die Menge an.

Folgende Einfluss Bonustafeln könnt ihr finden:

75 Bonustafeln mit 1.000 Einfluss

50 Bonustafeln mit 3.000 Einfluss

25 Bonustafeln mit 5.000 Einfluss

Insgesamt gibt es 150 Einfluss Bonustafeln in Forza Horizon 4.

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4