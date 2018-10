Forza Horizon 4 #Forzathon Guide – So funktioniert das neue Konzept

Seit Forza Horizon 3 gehört der #Forzathon zu den beliebtesten Features von Forza. Regelmäßig stehen neue Events und Belohnungen zur Verfügung, die die Spieler bei Laune halten sollen. Seit der Einführung des Features wurde viel daran geändert. Wir haben die wöchentlichen und an Erfolge geknüpften Events in Forza Horizon 3, wir hatten monatliche Events in Forza Motorsport 7 und haben dort nun wöchentliche Events ohne Erfolge.

Mit Forza Horizon 4 hat Playground Games das Feature weiterentwickelt. In diesem Forza Horizon 4 #Forzathon Guide erfahrt ihr, wie der neue #Forzathon funktioniert und wie ihr Zugang erhaltet. Gleichzeitig sorgt dieser Beitrag dafür, dass ich mich bei den wöchentlichen #Forzathon-Guides kurzfassen kann. Statt euch künftig jede Woche mit den Grundlagen zu nerven, erkläre ich hier das neue Konzept der Events.

Forza Horizon 4 #Forzathon freischalten

Ihr müsst erst den Forza Horizon Horizon #Forzathon freischalten, ehe ihr daran teilnehmen könnt. Das Spiel beginnt mit einem Prolog, der euch einmal durch die vier Jahreszeiten spielen lässt. Ihr müsst Einfluss verdienen, um vorwärtszukommen. Spätestens nach ein paar Stunden solltet ihr das Ende der Einführung erhalten. Dann erhaltet ihr Zugriff auf Horizon Life und den #Forzathon.

Wöchentliche #Forzathon Aufgaben

Die klassischen wöchentlichen Aufgaben sind nach wie vor Teil des Spiels und laufen unter einem Motto. Ein wöchentlicher #Forzathon bietet eine Reihe von Herausforderungen, die nicht miteinander kombiniert werden können. Ihr müsst bei der ersten Aufgabe beginnen und euch dann Herausforderung für Herausforderung durcharbeiten. Schließt ihr alle wöchentlichen Aufgaben ab, gibt es 100 Punkte.

Die wöchentlichen Aufgaben können auch im Singleplayer erledigt werden. Es ist nicht nötig, sie bei Horizon Life zu erledigen.

Tägliche #Forzathon Aufgaben

Neben den wöchentlichen Aufgaben gibt es auch tägliche Herausforderungen. Hier sind Kombinationen möglich, sofern die Aufgaben dies hergeben. Während die wöchentlichen Aufgaben ein übergeordnetes Motto haben und an Bedienungen wie bestimmte Autogruppen geknüpft sind, ist die Erfüllung der täglichen Aufgaben laut bisherigen Beobachtungen flexibler. Die täglichen Aufgaben geben kaum Belohnungen, sind allerdings meistens sehr einfach und schnell zu erledigen. Der Name täglich ist irreführend. Ihr habt für jede Aufgabe mehrere Tage Zeit. Pro Woche gibt es sieben dieser Aufgaben – eine pro Tag.

Die täglichen Aufgaben könnt ihr auch außerhalb von Horizon Life abschließen.

#Forzathon LIVE

Ihr könnt zu jeder vollen Stunde am sogenannten #Forzathon LIVE teilnehmen. Dies setzt voraus, dass ihr in Horizon Life fahrt. Habt ihr noch nicht die Schnellreise freigeschaltet, solltet ihr einige Minuten vor Beginn des Events einen Blick auf die Weltkarte werfen. Dort wird zehn Minuten vorher die Location des nächsten #Forzathon LIVE angezeigt. Fünf Minuten vor Beginn ploppt im Spiel dann auch eine Meldung auf und ihr werdet gefragt, ob ihr eine Route festlegen möchtet.

Beim #Forzathon LIVE arbeitet ihr mit anderen Spielern zusammen. Das Event beginnt damit, euch ein Ziel zu setzen. Dort müsst ihr eine Aufgabe erfüllen. Mögliche Aufgaben sind zum Beispiel Blitzerzonen, Driftzonen, Blitzer, Fähigkeitspunkte oder Gefahrenschilder. Die Leistungen der Spieler fließen in einen Pool. Ist der voll, wird euch der Weg zum zweiten Teil angezeigt. Dort gibt es erneut eine Aufgabe. Schafft euer Team die Vorgabe, geht es zur dritten und letzten Aufgabe. Müsst ihr zum Beispiel durch einen Blitzer rasen, genügt ein Abschluss nicht. Fahrt immer wieder so schnell wie möglich durch, um die Vorgabe zu erfüllen. Andere Spieler können euch nicht in die Quere kommen, da sie als Geister erscheinen.

Der #Forzathon LIVE geht maximal 15 Minuten. Für die maximale Belohnung müsst ihr in dieser Zeit alle drei Aufgaben erfüllen, was relativ oft passiert. Erfahrungsgemäß wird es bei Driftzonen oft kritisch, da Drifts vielen Spielern nicht gut liegen. Es sind einige gute Drifter in der Gruppe nötig, um ein Driftziel zu erreichen.

Derzeit ist es zudem möglich, zu betrügen. Fährt ein Spieler zu Beginn des Events in den #Forzathon LIVE Bereich, wird er registriert und erhält Punkte – auch wenn er sich nicht am Erfolg beteiligt. Wenn gleich mehrere Spieler dieses Verhalten an den Tag legen, kann es kritisch werden. Da dieses Thema schon jetzt für Aufregung sorgt, könnte ein künftiger Patch diesem Verhalten einen Riegel vorschieben.

Der #Forzathon-Shop und Belohnungen

In Forza Horizon 4 gibt es keine festen Belohnungen mehr für abgeschlossene Aufgaben beim #Forzathon. Egal ob ihr wöchentliche, tägliche oder LIVE-Aufgaben abschließt – ihr erhaltet sogenannte #Forzathon-Punkte. Die investiert ihr in Belohnungen. Dafür gibt es den sogenannten #Forzathon-Shop. Dort bekommt ihr eine Auswahl an Dingen wie Wheelspins, Autos, Hupen oder Kleidung.

Beachtet unbedingt den im Shop angezeigten Timer. Der zeigt nämlich an, wann das Angebot wechselt. Da das Spiel noch neu ist, gibt es aktuell keine gesicherten Informationen darüber, wie genau es sich mit der Rotation verhält. Sicher ist, dass sich jede Woche die Jahreszeit und damit auch das Shop-Angebot ändert. Ob es jeden Sommer die gleichen Items im Shop gibt, darf allerdings bezweifelt werden. Dies würde bedeuten, dass Spieler binnen weniger Wochen alle einzigartigen Belohnungen erspielt hätten. Ihr solltet euch eure Wunschbelohnungen sicherheitshalber direkt holen. Die Punkte für alle Shop-Belohnungen sind binnen weniger Stunden erspielt. Ohne Horizon Life könnt ihr euch nur einen Teil der Belohnungen sichern.

Mehr #Forzathon-Punkte erhalten

Ihr liebäugelt mit einigen nicht ganz günstigen Käufen im #Forzathon-Shop und braucht dafür reichlich Punkte? Ihr könnt die Punkte glücklicherweise verdoppeln. Dafür müsst ihr das Haus „Lake Lodge“ besitzen. Habt ihr eine VIP-Mitgliedschaft, gibt es das Haus gratis. Andernfalls kostet es euch 5.000.000 Credits. In diesem Guide erfahrt ihr, wo ihr die 12 Häuser des Spiels findet und welche Boni diese bieten.

Folgend seht ihr, wie viele Punkte ihr womit verdienen könnt.

Event Punkte Punkte mit Lake Lodge Bonus Wöchentlicher #Forzathon 100 Punkte 200 Punkte Täglicher #Forzathon 10 Punkte je Aufgabe 20 Punkte je Aufgabe #Forzathon LIVE 10 Punkte je abgeschlossene Stufe, maximal 30 20 Punkte je abgeschlossene Stufe, maximal 60 wöchentlicher Bonus 30 Punkte 60 Punkte

Ohne #Forzathon LIVE sind pro Woche maximal 400 #Forzathon Punkte möglich. Dafür müsst ihr alle wöchentlichen und tägliche Aufgaben erfüllen, um den Bonus zu erhalten.

Der #Forzathon LIVE ermöglicht in der Woche theoretisch 10.080 #Forzathon-Punkte. Dies würde allerdings eure Teilnahme an allen 168 Events erfordern, die ihr zudem allesamt mit Lake Lodge Bonus und voller Punktzahl abschließen müsstet. Daher ist diese Zahl reine Utopie.

Warum funktioniert der #Forzathon nicht? Mögliche Problemlösungen in der Übersicht!

Nur der #Forzathon Live muss in Horizon Life gemacht werden. Eine Onlineverbindung ist allerdings auch für die anderen Events nötig. Andernfalls kann euer Fortschritt nicht an die Server übermittelt werden.

Die wöchentlichen Aufgaben müssen in einer festen Reihenfolge erledigt werden. Dadurch lassen sie sich nicht kombinieren. Es bringt nichts, wenn ihr die Voraussetzungen für die vierte Aufgabe im Internet nachlest und sie erfüllen möchtet, aber die drei vorherigen noch nicht abgeschlossen habt. Ihr seht im #Forzathon-Menü des Spiels, welches eure aktuelle Aufgabe ist.

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4