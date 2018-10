Forza Horizon 4 Holzfäller Fähigkeit – Kurztipp

Für die täglichen #Forzathon Aufgaben werden gelegentlich bestimmte Fähigkeiten gefordert. Da ich aus Zeitgründen nicht zu allen täglichen Aufgaben einen Guide anbieten kann, werde ich in Form von Kurztipps erklären, wie bestimmte Fähigkeiten gemacht werden und welche Locations sich dafür gut anbieten. Los geht es mit der Forza Horizon 4 Holzfäller Fähigkeit. Der Name deutet bereits an, das die etwas mit Holz zu tun haben muss. Einfach ein paar Bäume umfahren bringt es allerdings nicht.

Haltet die Augen offen und achtet auf Baumstümpfe oder trockene Äste, die auf dem Boden liegen. Wenn ihr diese umfahrt, erhaltet ihr die Holzfäller-Fähigkeit. Der folgende Screenshot zeigt euch, wonach ihr Ausschau halten müsst. Der zweite Screenshot zeigt eine mögliche Location. Ihr findet die Baumstümpfe auch an anderen Orten im Spiel.

Achtet darauf, nicht zu schnell die Baumstämme umzufahren, wenn ihr mehrere Holzfäller Fähigkeiten für eine Aufgabe machen sollt. Macht dazwischen andere Fähigkeiten wie Zerstörung, Landschaftsbau, Drift – oder was auch immer sich gerade anbietet. Andernfalls erhaltet ihr nur eine Holzfäller-Fähigkeit.