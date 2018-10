Forza Horizon 4 Scheunenfunde Guide – Locations und Fahrzeuge

Die Forza Horizon 4 Scheunenfunde erweitern euren Fuhrpark um einige echte Schätze, die ihr sicher nicht in eurer Garage vermissen möchtet. Daher zeige ich euch in diesem Guide, wo ihr die gut versteckten Scheunen finden könnt und was euch darin erwartet.

Einige der Forza Horizon 4 Scheunenfunde sind nur zu einer bestimmten Jahreszeit verfügbar. Pro Jahreszeit gibt es einen Scheunenfund. Die meisten anderen schaltet ihr im Laufe des Spiels frei. Einige setzen den Kauf von bestimmten Häusern voraus.

Anmerkung: Dieser Guide ist noch nicht vollständig und wird in Kürze ergänzt.

1960 Aston Martin DB4 GT Zagato (Herbst)

Diesen Aston Martin gibt es nur, wenn im Spiel Herbst ist. Ihr findet ihn südlich beim Horizon Festival.

1962 Peel P50 (Sommer)

Den Peel P50 könnt ihr euch nur holen, wenn im Spiel Sommer ist. Ihr findet ihn bei Ashbrook.

1993 Jaguar XJ220

Dieser schicke Jaguar ist östlich von Ambleside zu finden.

1965 Mini Cooper S

Der Mini wartet im Südwesten des Sees Derwent Water auf euch.

1983 Audi Sport quattro

Im Derwent Reservoir findet sich der Audi Sport quattro.

1998 TVR Cerbera Speed 12

Südlich von Edinburgh findet ihr den TVR Cerbera.

1997 Lotus Elise GT1

Bei der Mine Slate Quarry findet ihr neben einem tollen Spielplatz ein tolles „Spielzeug“.

Habt ihr einen Scheunenfund ausfindig gemacht, erhaltet ihr kurze Zeit später einen Anruf und könnt euer neues Auto abholen.

Leider ist unklar, wie genau die einzelnen Forza Horizon 4 Scheunenfunde freigeschaltet werden, da es darüber sehr widersprüchliche Aussagen gibt. Möglicherweise werden diese sogar per Zufallsprinzip freigeschaltet. Spielt einfach das Spiel, habt Spaß und versucht euch an den verschiedenen Aktivitäten. Mit der Zeit werdet ihr so alle Scheunenfunde bekommen.

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4