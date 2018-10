Dreht ihr nur noch Runden in Forza Horizon 4 oder bleibt ihr auch dem Vorgänger treu? Falls ihr den noch nicht zu den alten Eisen gelegt habt, könnt ihr neue #Forzathon Herausforderungen abschließen. Wie versprochen geht es auf meiner Website mit der Guidereihe weiter. Im Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 40 – Hoirzon(t)erweiterung erfahrt ihr, was diese Woche zu tun ist.

Auf Siegerkurs

Los geht es mit dem Sieg bei einer Meisterschaft. Da es keinerlei Voraussetzungen gibt, könnt ihr euch ein Fahrzeug ganz nach eurem Geschmack raussuchen. Schnappt euch eines eurer Lieblingsfahrzeuge und habt Spaß. Wenn euch die Siege schwerfallen, könnt ihr die Schwierigkeit runterstellen und Fahrhilfen nutzen. Die zweite Aufgabe könnt ihr hier übrigens gleich miterledigen, wenn ihr keinen Bock auf Schneemänner habt.

Eure Belohnung: 3 Lose

Frostige Begrüßung

Weiter geht es mit 15 Schneemann- oder Angeber-Fähigkeiten. Möchtet ihr Mal wieder Blizzard Mountain besuchen? Dann könnt ihr euch für Schneemann entscheiden. Dafür müsst ihr einfach Schneemänner umfahren. Die findet ihr überall dort, wo Häuser sind. Achtet in den Gärten auf Schneemänner.

Angeber könnt ihr nur in Rennen machen. Dafür müsst ihr nämlich eure Kontrahenten driftend überholen. Das Fahrerfeld ist zu Beginn der Rennen meist noch sehr eng, weshalb dieser Teil eines Rennens besonders gut geeignet ist. Oder ihr nutzt die kurzen Rundstreckenrennen in Byron Bay. Setzt erst auf Höhe eines Gegners zum Drift an, damit ihr nicht zu viel Tempo verliert. Sonst geht euch womöglich mitten im Überholvorgang die Puste aus. Für einen Drift zieht ihr die Handbremse und bringt euer Fahrzeug in Querlage. Eine leichte Drehung zur Seite genügt schon – ihr müsst keinen spektakulären Drift hinlegen. Habt ihr das Feld überholt, könnt ihr euch zurückfallen lassen, um weitere Angeber-Fähigkeiten zu machen. Bedenkt bei der Kombination mit der ersten Aufgabe allerdings, dass die Meisterschaft gewonnen werden muss. Statt die ganze Meisterschaft aufs Spiel zu setzen, solltet ihr im Zweifelsfall noch fehlende Angeber-Fähigkeiten in Einzelrennen nachholen.

Eure Belohnung: 50.000 Erfahrungspunkte

Das Rennen muss weiter gehen

Hierfür soll ein Rennen abgeschlossen werden. Den Erfolg solltet ihr also automatisch erhalten, wenn ihr die erste Aufgabe erledigt.

Eure Belohnung: 20.000 Credits

Aerodynamisches Genie

Der Forzathon endet mit 10 Geschwindigkeitboost- oder Überholen in der Luft-Fähigkeiten. Überholen in der Luft geht nur in Rennen und vor allem bei Querfeldeinstrecken sehr gut. Dafür müsst ihr in einem Sprung überholen. Auf dem Asphalt sind nur selten Sprünge bei Rennen möglich.

Für Geschwindigkeitsboost benötigt ihr die Hot Wheels Erweiterung. Dort gibt es graue Booster, die euch deutlich beschleunigen. Fahrt ihr durch einen, erhaltet ihr die Fähigkeit. Habt ihr keine Lust lange nach Boostern zu suchen, fahrt ihr einfach durch einen, bremst direkt danach ab, kehrt um und fahrt erneut durch. Wiederholt dieses Spiel, bis ihr euren Erfolg habt.

Eur Belohnung: Bentley Continental Supersports

Damit ist der vielleicht beste #Forzathon seit Monaten erledigt. Wenn ihr die beiden DLCs Blizzard Mountain und Hot Wheels habt, ist das Event dieses Mal sehr abwechslungsreich. Obendrein geht es trotz Ladezeiten etwas schneller, da Angeber und Überholen in der Luft nur schwer in einer Meistershaft zu machen ist, wenn ihr nicht eifrig zurückspulen möchtet. Die zu früh freigeschalteten Aufgaben der kommenden Monate funktionieren übrigens nach wie vor. Hier findet ihr eine News mit Aufgaben, die ich und die Leser gefunden haben.

Eure totallygamergirl

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 3