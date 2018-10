Dead or Alive 6: Tina, Bass und Mila mischen die Kämpferriege auf

Das Dead or Alive 6 Rooster bekommt gleich dreifachen Zuwachs. Die Entwickler haben Tina, Bass und Mila als spielbare Charaktere angekündigt. Eine thematisch passende Stage wurde ebenfalls enthüllt: „The Muscle“. Die Wrestling Stage schickt euch in einen Kämpferring und ist Teil einer Geschichte rund um eine neue Wrestling Organisation.

Das beliebte Vater-Tochter-Gespann Tina und Bass ist schon lange Teil der Dead or Alive-Reihe. Tina hatte bereits im ersten Teil einen Auftritt. Bass folgte im Remake für die PlayStation. Im Verlaufe der Jahre hatten beide reichlich Meinungsverschiedenheiten. Bass hütet seine Tochter wie seinen Augapfel. Die hingegen kann prima selbst auf sich aufpassen. Ob zwischen den beiden in Dead or Alive 6 erneut die Fetzen fliegen? Mila feierte in Dead or Alive 5 ihr Debüt. Die MMA Kämpferin hat seitdem zahlreiche Fans gewonnen.

Quelle: Koei Tecmo

Bildquelle: Koei Tecmo