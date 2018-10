Forza Horizon 4 Draufgänger Fähigkeit – Kurztipp

Die Forza Horizon 4 Draufgänger Fähigkeit ist keine große Sache, wenn ihr wisst, was dafür zu tun ist. Die Voraussetzung dafür ist halbwegs dichter Verkehr. Den findet ihr entweder auf der Autobahn oder in Edinburgh. Landstraßen sind nicht gut geeignet, da dort nur selten gute Bedingungen für Draufgänger vorhanden sind. Ihr müsst dafür drei Beinahetreffer schnell hintereinander machen. Dafür müsst ihr nah an Fahrzeugen vorbeifahren. Ob die in Fahrrichtung unterwegs sind oder zum Gegenverkehr gehören, spielt keine Rolle.

Fallen euch die Beinahetreffer schwer, solltet ihr nicht zu schnell unterwegs sein. Am Verkehr vorbeikriechen zählt zwar nicht als Beinahetreffer, aber ihr müsst auch nicht mit 300 Sachen vorbeirauschen. Achtet darauf, die anderen Autos nicht zu treffen. Sonst erhaltet ihr stattdessen die Fähigkeiten Lackschaden oder Seitenstreifer.

