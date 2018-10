Pokémon GO: Neues von Meltan, Spezialforschung bestätigt

Vor einigen Wochen stellte The Pokémon Company das neue Pokémon Meltan vor. Nun gibt es Neuigkeiten von dem mysteriösen Taschenmonster. In einem Video spekulieren die Professoren Eich und Willow über Meltan. Dabei kommen sie unter anderem zu der Erkenntnis, dass das Pokémon offenbar in Scharen auftaucht. Es taucht zudem scheinbar nur an Orten auf, die seinem ursprünglichen Lebensraum ähneln.

Unten findet ihr die neuesten Forschungsergebnisse in der zweiten Videoepisode über Meltan. Darüber hinaus wurde nun bestätigt, dass es eine Pokémon GO Spezialforschung zu Meltan geben wird. Damit bestätigt sich, was viele Spieler schon länger vermutet haben. Die Spezialforschung soll ab Winter verfügbar sein. Ein konkretes Datum gibt es noch nicht.

Quelle: The Pokémon Company

Bildquelle: The Pokémon Company