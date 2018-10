Stardew Valley erscheint für Android und iOS. Zunächst wird am 24. Oktober die iOS-Version erscheinen. Die Android-Version soll so schnell wie möglich folgen. Ein konkreter Erscheinungstermin wird in Kürze bekannt gegeben.

Das Spiel entspricht Version 1.3 von Stardew Valley. Mit einer Ausnahme. Den Multiplayer gibt es in der Mobileversion nicht. Darüber hinaus wurde die Steuerung für Touchscreens optimiert. Habt ihr das Spiel auf dem PC gespielt, könnt ihr euren Speicherstand via iTunes übertragen. Da keine Mods in der Mobileversion unterstützt werden, könnte dies bei Spielständen zu Problemen führen, wenn diese Mods beinhalten.

In der Ankündigung betont ConcernedApe, dass die Veröffentlichung für Mobilegeräte keine Auswirkung auf die geplanten Konsolenupdates hat, da verschiedene Teams an den Inhalten arbeiten. Das Multiplayerupdate für die Nintendo Switch befindet sich derzeit in der QA-Phase. Folgen sollen die Multiplayerupdates für Xbox One und PlayStation 4.

Quelle: ConcernedApe

Bildquelle: ConcernedApe