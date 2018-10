Europäische Kommission fördert Entwicklung von 30 Indiespielen

Die Europäische Kommission hat eine Liste mit 30 Indiespielen veröffentlicht, die eine finanzielle Förderung erhalten sollen. Darunter befinden sich einige Überraschungen und bisher nicht angekündigte Titel. So taucht auf der Liste zum Beispiel Trine 4 von Entwickler Frozenbyte auf. Snow Castle erhält eine Förderung für Earthlock 2 und Tequila Works (Deadlight, The Sexy Brutale und Rime) arbeitet an einem Spiel mit dem Namen Lumberjack.

Folgend findet ihr eine Liste mit allen 30 Indiespielen, die die Europäische Kommision fördern möchte.

Benjamin Lochmann New Media – Espace the Loop: Episode 1

Jujubee – WitchHammer

Bloober Team – H2O

Frozenbyte – Trine 4

REvolution Software – Parzival’s Sotne VR

Mango Protocol – CLEM

Fishing Cactus – Hero of no Tale – Typing Chronicles

Studio Fizbin – A Minute of Islands

YCY – Keep Driving

No Code – Stranded

Realmforge Studios – Spacebase Startopia

Untold Games – City 20

Punch Punk – AIDA

Gambrinous Limited – Cardpocalypse

Ravn Studio – Trolle and the Magic Fiddle

Snow Castle – Earthlock 2

Apex Virtual – Knomes Cards

Fictiorama Studio – The Fabulous Fear Machine

REality Twist – Oculus Providenciae

Tequila Works – Lumberjack

Aesir Interactive – Quarantine

Isometric Dreams – Sunken Spectre

Nurogames – When I Got Lost…

Handy-games.com – Townsmen Expeditions

Zoink AB – Roll Them Bones

Kong Orange – Vokabulantis

Simteractive Limited – Designer Life

Agens – The Three Little Pigs

Piranaking – Derby’s Nightmare

The Pixel Hunt – The Wreck

Die Förderung gehört zum Förderprogramm Creative Europe. Das Programm soll bis 2020 die audiovisuelle Branche und andere künstlerische Bereiche unterstützen.

Quelle: NeoGAF

Bildquelle: Frozenbyte