Der dritte wöchentliche Forza Horizon 4 #Forzathon ist da und hat dieses Mal das Motto „Carte Blanche“. Die vier Herausforderungen sollt ihr mit einem Fahrzeug der Gruppe Offroad erledigen. Der Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 41 – Carte Blanche zeigt, welche Herausforderungen auf euch warten und liefert die passenden Tipps.

Die Aufgaben vom wöchentlichen Forzathon können nur in der im Guide angegebenen Reihenfolge erledigt werden. Ihr könnt daher auch nicht kombinieren.

Vorfahrt

Die Herausforderung beginnt gewohnt damit, in ein passendes Fahrzeug zu steigen. Diese Woche muss es etwas aus der Gruppe „Offroader“ sein. Ein bestimmtes Auto ist hingegen nicht vorgeschrieben. Ich habe mich für den 1972 Land Rover Series III Forza Edition entschieden, da ich gerne in Fahrzeugen der Marke Land Rover unterwegs bin. Praktischerweise bietet er Winterreifen. Nicht euer Ding? Über den Filter „Offroader“ findet ihr in eurem Fuhrpark oder der Automesse weitere geeignete Fahrzeuge.

Ungefährer Zeitaufwand: zwei Minuten (ohne Tuning)

Bahn dir deinen Weg

Weiter geht es mit dem Sieg bei drei Querfeldeinserien-Veranstaltungen. Die findet ihr über die Weltkarte und den Filter „Querfeldein“ schnell. Ihr könnt euch via Blaupause eine passende Veranstaltung erstellen.

Ungefährer Zeitaufwand: sechs Minuten, ohne Anfahrtszeit

Kollateralschaden

Weiter geht es mit einer Abriss-Birne Fähigkeit. Die könnt ihr auf dem Flughafen südlich von Edinburgh gut machen. Dort stehen jede Menge Verkehrshütchen und gelbe Absperrungen. Zerstört davon reichlich Zeug, bis ihr schließlich Abrissbirne erhaltet.

Ungefährer Zeitaufwand: zwei Minuten (ohne Anfahrt)

Alle Hebel in Bewegung

Die letzte Aufgabe hat es in sich. Ihr sollt eine Fähigkeitswertung von 7.000.000 Punkten erreichen. Ihr erleichtert euch die Aufgabe, wenn ihr zunächst bei Auto-Meisterung alle Vorteile für euer Fahrzeug freischaltet, die dabei helfen. Fähigkeitspunkte könnt ihr auf vielfache Art sammeln. Ich persönlich mag eine Kombination aus Drifts, Zerstörung und Beinahetreffern. Dafür drifte ich so viel wie möglich, zerstöre zwischendrin einige Zäune und Bäume und rase knapp am Verkehr vorbei. In Kombination mit Fähigkeitsliedern geht der Punktezähler besonders schnell in die Höhe. Letztlich solltet ihr euch hier aber nach eurem Spielstil richten und kombinieren, was euch gut liegt.

Fähigkeitslieder werden nur gespielt, wenn ihr das Haus The Huntsman’s Lodge besitzt, welches für 750.000 Credits erworben werden kann.

Ungefährer Zeitaufwand: 15 Minuten

Ungefährer Zeitaufwand gesamt: etwa 25 Minuten ohne Anfahrtszeiten und Tuning

Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte (200 Punkte für Besitzer der Lake Lodge Immobilie)

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und in den Forzathon #LIVE zu werfen.