Der neue #Forzathon in Horizon 3 läuft. Die neuen Herausforderungen sind abwechslungsreich und fallen damit erfreulicherweise aus dem Rahmen. Eine Wohltat nach den eher faden letzten Monaten. Wie ihr euch den Subaru #75 und die anderen Belohnungen holt, erfahrt ihr im Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 41 – Rallyetage.

Bleifuss

Los geht es diese Woche mit 10 Geschwindigkeits-Fähigkeiten. Rast den Highway entlang und gebt Gas, bis ihr die zehn Fähigkeiten zusammen habt. Dies sollte schnell erledigt sein. Die Aufgabe könnt ihr auch mit der dritten Herausforderung kombinieren.

Eure Belohnung: 35.000 Erfahrungspunkte

Klassenbester

Ihr sollt drei Rivalen schlagen. Tobt euch im Rivalenmenü aus und sucht euch aus, was euch gefällt. Habt ihr dabei Probleme, empfehle ich die monatlichen Rivalen. Die sind in der Regel zu schlagen, wenn ihr sauber fahrt und euch möglichst wenig Fehler leistet.

Eure Belohnung: 3 Lose

Ungezügelte Geschwindigkeit

Die wohl zeitaufwendigste Herausforderung des aktuellen #Forzathons. Ihr sollt fünf Rennen abschließen. Habt ihr es eilig, bieten sich Sprintrennen oder die Rundstreckenrennen in Byron Bay an. Via Blaupausen könnt ihr euch auch passende Events erstellen.

Eure Belohnung: 100.000 Credits

Fragwürdige Taktik

Ihr sollt 15 Bruchlandungen hinlegen. Die gehen in den Dünen sehr gut. Macht Sprünge und versucht dabei nicht zu sauber aufzukommen. Wenn ihr hart / unsauber aufkommt, ohne dabei eure Fähigkeitskette zu zerstören, erhaltet ihr eine Bruchlandung-Fähigkeit. Mit einem Hypercar geht der Erfolg leicht und schnell.

Eure Belohnung: Subaru #75 WRX Sti VT15r Rally Car

Noch nicht genug vom #Forzathon? Derzeit steht eine Reihe weiterer Aufgaben zur Verfügung, die nicht gelistet sind. Durch einen Fehler sind die für die kommenden Monate geplanten Aufgaben bereits verfügbar. Hier findet ihr eine Übersicht mit Aufgaben, die die Leser und ich gefunden haben.