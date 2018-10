Pokémon GO: Erste Sinnoh-Pokémon sind da

In Pokémon GO warten die ersten Sinnoh-Pokémon darauf von euch gefangen zu werden. Vorerst gibt es nur einige Taschenmonster der vierten Generation in Pokémon GO. In den kommenden Wochen sollen weitere Pokémon der Sinnoh-Region folgen.

Passend zum Update gibt es einen neuen Pokémon GO Trailer, der einige der neuen Kreaturen zeigt. Im Ingame-Shop findet ihr zudem derzeit wieder einige Boxen, die euch bei der Jagd nach den neuen Kreaturen helfen.

Quelle: Niantic Pressemitteilung

Bildquelle: Niantic