Battlefield V Trailer zeigt den Singleplayer

Am 20. November erscheint Battlefield V für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Der Shooter wird neben dem Multiplayer auch einen Singleplayer bieten, den die Entwickler nun in einem neuen Trailer zeigen. Im Einzelspielermodus erwartet euch eine Reihe verschiedener Missionen.

In „Nordlys“ verschlägt es euch nach Norwegen, wo ihr gegen die deutsche Besetzung kämpft. „Unter keiner Flagge“ lässt euch in die Rolle eines britischen Saboteurs schlüpfen, der hinter den feindlichen Linien kämpft. In „Tiralilleur“ kämpft ihr für Heimat. Außerdem wird ab Dezember „Der letzte Tiger“ erhältlich sein. In der Mission schließt ihr euch einer Tiger I Crew an und hegt Zweifel an dem Grund für den Krieg.

Im neuen Battlefield V Trailer gibt es einen Vorgeschmack auf die Missionen des Singleplayer. Auf welche Mission seid ihr besonders gespannt?

Quelle: Electronic Arts

Bildquelle: Electronic Arts