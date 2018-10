Marvel’s Spider-Man: New Game+ ab heute, „Der Raubüberfall“ DLC am 23. Oktober

Hat euch Marvel’s Spider-Man so gut wie mir gefallen? Dann solltet ihr heute eure PlayStation 4 einschalten und das neueste Update herunterladen. Dank dem könnt ihr das Actionspiel nun auch im New Game+ Modus spielen. Nach Abschluss des Spiels könnt ihr mit New Game+ noch einmal von vorn beginnen und behaltet dabei alle freigeschalteten Fähigkeiten, Anzüge, Geräte und Benchmark-Fortschritte.

Das kostenlose Update 1.07 bringt außerdem den neuen Schwierigkeitsgrad „Ultimativ“ mit. Der Schwierigkeitsgrad „Freundlich“ wurde überarbeitet und wird mit dem Update noch freundlicher. Einige Fehlerbehebungen und zwei neue Trophäen sind ebenfalls Teil des Updates. Ihr erhaltet eine Trophäe für den Abschluss des Spiels via New Game+ und eine für den Abschluss des Spiels im „Ultimativ“ Schwierigkeitsgrad.

Am 23. Oktober erscheint schließlich mit „Der Raubüberfall“ die erste Erweiterung für Marvel’s Spider-Man. Darin werden Mary Jane und Spider-Man in einem Kunstmuseum in einen Raubüberfall verwickelt. Hinter dem steckt die Ex-Flamme von Peter Parker: Felicia Hardy. Hardy ist als Black Cat bekannt und wird euch mit neuen Story-Missionen auf Trab halten. Als Belohnung gibt es drei neue Anzüge. Den Ausdauer-Anzug von Marvel-Illustrator Gabrielle Dell´Otto, den Anzug von Scarlet Spider II und den Spider-UK Anzug der Spider-Verse-Storyline.

Quelle: PlayStation Pressemitteilung

Bildquelle: PlayStation