Red Dead Redemption 2 Media Markt listete PC-Version

Kommt Red Dead Redemption 2 für den PC, oder gehen PC-Spieler auch dieses Mal wieder leer aus? Eine offizielle Antwort gibt es auf diese Frage bisher nicht. Rockstar Games hat das Spiel offiziell nur für PlayStation 4 und Xbox One angekündigt.

Dennoch brodelt es regelmäßig in der Gerüchteküche. Aktuell heizt Media Markt die Gerüchteküche an. Der Händler listete Red Dead Redemption 2 für den PC. Als Erscheinungsdatum wurde der 31. Dezember 2019 angegeben. Das Datum ist wohl lediglich ein Platzhalter. Doch was ist mit der PC-Version?

Rockstar Games hat zum aktuellen Zeitpunkt keine PC-Version des Spiels angekündigt. Media Markt könnte eine solche zu früh öffentlich sichtbar gelistet haben. Denkbar ist allerdings auch ein Fehler. Was denkt ihr – Versehen oder Fehler?

Quelle: Techtastic.nl

Bildquelle: Rockstar Games