Thronebreaker: The Witcher Tales Offizieller Gameplay-Trailer

Es ist bald soweit: Am 23. Oktober erscheint Thronebreaker: The Witcher Tales endlich auf GOG. Ein kleiner Vorgeschmack auf den Titel gibt der frisch erschienene Gameplay-Trailer. In diesem wird Einblick in die Geschichte rund um Königin Meve und ihre Gefolgsleute gewährt. Darüber hinaus demonstriert der Trailer die Entscheidungsmöglichkeiten im GWENT-Rollenspiel. Wie bei einem Rollenspiel üblich, werdet ihr einiges zu entdecken haben. Doch seht einfach selbst.

Thronebreaker: The Witcher Tales spielt im gleichen Universum wie bereits die Geschichten rund um Geralt von Riva. Obgleich ein großer Fokus auf der erweiterten Adaptation des Kartenspiels GWENT liegt, verspricht der Titel eine umfangreiche Rollenspielerfahrung. Erscheinen wird Thronebreaker: The Witcher Tales am 23. Oktober für PC exklusiv auf GOG. Am 4. Dezember dürfen sich dann auch Xbox One und PlayStation 4-Spieler in das Abenteuer stürzen.

Wer gerne noch mehr über das Spiel erfahren möchte, kann sich das 37 minütige Gameplayvideo anschauen. Hier geben die Entwickler einen tieferen Einblick in die düstere Geschichte und die Spielelemente.

Quelle: CD PROJEKT RED