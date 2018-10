No Man’s Sky The Abyss Update erscheint nächste Woche

Hello Games hat das No Man’s Sky The Abyss Update angekündigt. Dieses soll in der kommenden Woche verfügbar sein. Der Name des Updates wurde vom Inhalt inspiriert. Im Fokus sollen einige unheimliche Elemente des Spiels stehen. Zudem soll es thematisch zur Jahreszeit passen. Möglicherweise spielt diese Bemerkung auf Halloween an. Viele Spiele bieten rund um Halloween besondere Inhalte oder Events an und versorgen die Spieler mit passenden Belohnungen.

Derzeit ist ein mögliches Halloween Event in dem Weltraumerkundungsspiel allerdings reine Spekulation. Hello Games hat noch keine Details zum No Man’s Sky The Abyss Update genannt. Spätestens in der kommenden Woche wissen wir mehr. The Abyss ist das erste Titelupdate seit NEXT.

Quelle: Hello Games

Bildquelle: Eigener Screenshot aus No Man’s Sky