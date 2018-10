Forza Horizon 4 Forza Editions – Autos, Fundorte und Boni

In Forza Horizon 3 gab es sogenannte Horizon Editions – kurz HE genannt. Auch im Nachfolger gibt es Fahrzeuge, die euch Boni wie zusätzliche Credits bieten. Entsprechende Fahrzeuge haben nun den Zusatz Forza Edition, wie ihr es vielleicht schon aus Forza Motorsport 7 kennt. Die Abkürzung hat sich daher zu FE geändert. In diesem Guide dreht sich alles um die Forza Horizon 4 Forza Editions. Welche gibt es? Wie könnt ihr sie bekommen und welche Boni bieten die besonderen Fahrzeuge?

Fahrzeuge, Boni und Fundorte könnt ihr der folgenden Tabelle entnehmen. Mit der Suchfunktion könnt ihr gezielt nach bestimmten Boni oder anderen Kriterien suchen.

Fahrzeug Bonus Fundort 2007 Alfa Romeo 8C Competizione Forza Edition Credits-Boost Wheelspin 2017 Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Forza Edition Veranstaltungseinfluss-Boost Wheelspin 2015 Alumi Craft Class 10 Race Car Forza Edition Zerstörungsfähigkeiten-Boost Wheelspin 2016 Aston Martin Vulcan Forza Edition Saubere-Fähigkeiten-Boost Wheelspin 1964 Austin FX4 Taxi Forza Edition unbekannt unbekannt 2013 Bentley Continental GT Speed Forza Edition Saubere-Fähigkeiten-Boost Wheelspin, Forzathon-Shop 1988 BMW M5 Forza Edition Veranstaltungseinfluss-Boost Wheelspin 2013 BMW M6 Coupe Forza Edition Driftfähigkeiten-Boost Wheelspin 2013 Caterham Superlight R500 Forza Edition Driftfähigkeiten-Boost Wheelspin 1969 Chevrolet Nova Super Sport 396 Forza Edition Geschwindigkeitsfähigkeiten-Boost Wheelspin 1973 Ford Capri RS3100 Forza Edition Fähigkeiten-Boost unbekannt unbekannt 1972 Ford Falcon XA GT-HO Forza Edition Geschwindigkeitsfähigkeiten-Boost Wheelspin 2011 Ford Transit Supersportvan Forza Edition Geschwindigkeitsfähigkeiten-Boost Bonus für VIP Mitgliedschaft 2012 Lamborghini Aventador LP700-4 Forza Edition Geschwindigkeitsfähigkeiten-Boost Wheelspin 2008 Lamborghini Reventón Forza Edition Credits-Boost Auto-Meisterung 1967 Lamborghini Miura P400 1972 Land Rover Series III Forza Edition Zerstörungsfähigkeiten-Boost Wheelspin, Forzathon-Shop 2004 Maserati MC12 Forza Edition Geschwindigkeitsfähigkeiten-Boost Auto-Meisterung 1957 Maserati 300 S 2009 Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series Forza Edition Driftfähigkeiten-Boost Driftfähigkeiten-Boost Auto-Meisterung 1954 Mercedes-Benz 300 SL Coupé 1995 Nissan Nismo GT-R LM Forza Edition Veranstaltungseinfluss-Boost Auto-Meisterung 1998 Nissan R390 2016 Nissan Titan Warrior Concept Forza Edition Zerstörungsfähigkeiten-Boost Bonus für VIP Mitgliedschaft 2010 Pagani Zonda R Forza Edition Saubere-Fähigkeiten-Boost Bonus für VIP Mitgliedschaft 1984 Peugeot 205 T16 Forza Edition Fähigkeiten-Boost Wheelspin, Forzathon-Shop 1980 Renault 5 Turbo Forza Edition Fähigkeiten-Boost Wheelspin 2010 Renault Clio R.S. Forza Edition Saubere-Fähigkeiten-Boost Wheelspin 2005 TVR Sagaris Forza Edition Geschwindigkeitsfähigkeiten-Boost Auto-Meisterung 2005 TVR Sagaris 1963 Volkswagen Type 2 De Luxe Forza Edition Geschwindigkeitsfähigkeiten-Boost Wheelspin

Derzeit sind einige Forza Horizon 4 Forza Editions zwar bestätigt, aber scheinbar nicht erhältlich. In der Tabelle steht daher derzeit unbekannt. Die Existenz der Fahrzeuge ist sicher und es gibt entsprechende Suchfilter im Auktionshaus. Wie sie erhalten werden können, ist hingegen noch ein Mysterium. Möglicherweise werden die Fahrzeuge künftig via #Forzathon-Shop verfügbar sein. Alternativ könnten die Fahrzeuge über andere Events oder DLCs ins Spiel kommen.

Die oben gelisteten Fahrzeuge könnt ihr nicht nur über die dort angegebenen Möglichkeiten erhalten, sondern auch über das Auktionshaus. Viele der Fahrzeuge sind erschwinglich und mit wenigen Runden Goliath (hier findet ihr einen ausführlichen Guide zu dem Rennen) finanzierbar. Es ist in der Regel kein Problem, die Fahrzeuge zu bekommen, da es fast immer welche im Auktionshaus gibt.

Im Auktionshaus könnt ihr auch die Fahrzeuge erwerben, bei denen ihr über die Auto-Meisterung eine Forza Edition erhaltet. Dabei gibt es allerdings einen Haken. Fahrzeuge werden mitsamt Auto-Meisterung verkauft. Hat der Vorbesitzer schon die Forza Edition via Fähigkeiten freigeschaltet, könnt ihr dies nicht erneut tun und geht leer aus. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen möchtet, kauft ihr die betreffenden Fahrzeuge bei der Automesse.

Die günstigste und einfachste Möglichkeit an Forza Editions zu kommen ist der #Forzathon-Shop. Hier findet ihr einen ausführlichen Beitrag über den #Forzathon und Möglichkeiten Punkte zu verdienen. Wheelspins sind zwar kostenlos, aber eure Belohnung daraus reine Glückssache. Weder könnt ihr euch das gewonnene Fahrzeug aussuchen, noch ist euch eine Forza Edition garantiert. Ihr könnt auch nach Dutzenden Spins noch immer in die Röhre schauen.

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4