Battlefield V Einzelspieler Trailer mit deutscher Sprachausgabe

Kürzlich habe ich über den neuen Battlefield V Einzelspieler Trailer berichtet. Nun gibt es das Video auch mit deutscher Sprachausgabe. Die Kampagne des Shooters ist vollständig lokalisiert und lässt euch eine Reihe von in sich abgeschlossenen Kriegsgeschichten erleben.

Im Battlefield V Einzelspieler Trailer könnt ihr einen Blick auf die Singleplayer-Storys Nordlys, Unter keiner Flagge und Tirailleur werfen. Im Winter wird mit „The Last Tiger“ eine vierte Kriegsgeschichte folgen. The Last Tiger soll die einzige Erweiterung für den Singleplayer sein. Alle anderen DLCs werden sich auf den Multiplayer des Spiels konzentrieren.



Quelle: Electronic Arts Pressemitteilung

Bildquelle: Electronic Arts