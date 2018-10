Beim fünften wöchentlichen #Forzathon dreht sich alles um Kultautos. Sehr zum Leidwesen vieler Spieler sind auch die Fähigkeitspunkte wieder Teil der Aufgaben. Während es in der letzten Woche mit 2.000.000 Punkten überschaubar blieb, müsst ihr diese Zahl in dieser Woche mehr als verdoppeln. Im Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 43 – Fehlschlag erfahrt ihr, was in den kommenden Tagen alles zu tun ist.

Ausgefallener Geschmack

Los geht es wieder mit der Wahl des Fahrzeugs. Ihr braucht einen Wagen der Gruppe „Kultautos“. Sofern ihr schon die Scheunenfunde erledigt habt, solltet ihr in eurem Fuhrpark fündig werden. Der 1962 Peel P50 fällt zum Beispiel in die genannte Gruppe. Wollt oder müsst ihr euch ein Fahrzeug kaufen, bekommt ihr schon für 20.000 Credits ein Fahrzeug bei der Automesse. Ich rate euch zum Peel.

Ungefährer Zeitaufwand: zwei Minuten (ohne Tuning)

Begehrt

Der Anfang war einfach, nun wird es lästig. Ihr sollt dieses Mal fünf Millionen Fähigkeitspunkte einfahren. Glücklicherweise wurde mit dem letzten Update ein Fehler bei den Punkten behoben. Diese behaltet ihr auch dann, wenn ihr die Sitzung wechselt oder das Spiel verlasst. Der oben erwähnte Peel ist sehr zu empfehlen, da er fast unverwüstlich ist. Die Fähigkeitskette ist mit dem Peel leicht zu halten, wenngleich die Entwickler dies mit einem Update etwas entschärft haben. Obendrein ermöglicht er ohne Fähigkeitslied einen maximalen Kombozähler von x8, was für die Aufgabe ideal ist. Via Tuning könnt ihr den Schwerpunkt des Fahrzeugs nach unten legen. Dadurch wird es noch einfacher.

Egal, in welchem Auto ihr die Punkte holen möchtet – zunächst einmal solltet ihr bei der Auto-Meisterung alle hilfreichen Fähigkeiten freischalten. Einschließlich Schutzengel, wenn ihr genug Punkte übrig habt.

Punkte könnt ihr am Strand sehr gut holen, indem ihr die Drag-Strecke (gelbe Absperrungen) nutzt oder durch die Dünen hüpft. Vorsicht vor Mauern und Mülleimern, wenn ihr den Peel nutzt! Der Wagen ist leicht und die Kette kann brechen. Mit etwas Glück kommt euch ein Fähigkeitslied zu Hilfe, sofern ihr diese bereits freigeschaltet habt.

Ungefährer Zeitaufwand: eine Stunde, ohne Anfahrtszeit

Steckenpferd

Weiter geht es mit einem Rennen der Dirt-Rennserie. Öffnet eure Weltkarte und filtert nach „Dirt-Rennserie“. Ihr müsst für diese Aufgabe ein ganz besstimmtes Rennen gewinnen: „White Horse Hill, Pfad“. Die Location seht ihr auf dem folgenden Screenshot.

Ungefährer Zeitaufwand: fünf Minuten (ohne Anfahrt)

Beliebt bei Fans

Zu guter Letzt sollt ihr zehn Draufgänger-Fähigkeiten mit eurem Kultauto machen. Dafür müsst ihr schnell hintereinander drei Beinahetreffer-Fähigkeiten machen. Dies geht im Stadtverkehr (Edinburgh) oder auf der Autobahn gut.

Ungefährer Zeitaufwand: zehn Minuten (ohne Anfahrt)

Ungefährer Zeitaufwand: 1 Stunde, 17 Minuten (ohne Anfahrt)

Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte (200 Punkte für Besitzer der Lake Lodge Immobilie)

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und in den Forzathon #LIVE zu werfen.

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4