Just Dance 2019 ab sofort erhältlich

Heute feiert Just Dance 2019 Release. Das Spiel ist ab sofort für Nintendo Switch, PlayStation 4, Wii, Wii U, Xbox 360 und Xbox One erhältlich. Die Veröffentlichung feiert Ubisoft mit einem Launch Trailer und TV-Werbespot, der den Titel „Der Beat“ trägt. In dem Video wird fleißig getanzt.

Ihr möchtet auch eine flotte Sohle aufs Parkett legen? Just Dance 2019 bietet dafür 40 Songs und über 400 weitere via Just Dance Unlimited. Dem Spiel liegt ein kostenloser Probemonat für den Dance-on-Demand-Streaming-Dienst bei. Zu den neuen Features des Spiels gehört die Erfassung eurer Tanzgewohnheiten. Anhand derer erkennt das Spiel, welches Inhalte euch gefallen könnten. Darüber hinaus gibt es Empfehlungen für Stimmungen und saisonale Playlisten. Der Kids-Modus hält acht kinderfreundliche Choreografien für Nachwuchstänzer bereit. Sportfans dürfen sich auf die Rückkehr des Sweat-Modus freuen.

Wenn ihr mit anderen Spielern tanzen möchtet, steht euch dafür der Online-Modus World Dance Floor zur Verfügung. Just Dance 2019 können an einer Konsole bis zu sechs Spieler gleichzeitig spielen. Dafür könnt ihr bei der Nintendo Switch Joy-Con nutzen. Bei PlayStation 4 und Xbox One benötigen die Mitspieler ein Smartphone mit der kostenlosen Just Dance Controller App.

