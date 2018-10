Pokémon GO Abenteuer-Sync-Feature erleichtert das Ausbrüten von Eiern

Pokémon GO erhält ein neues ausgesprochen praktisches Feature: Abenteuer-Sync. Aktiviert ihr das Feature, wird eure zurückgelegte Distanz auch dann erfasst, wenn euer Spiel nicht im Vordergrund läuft. Sogar wenn es geschlossen ist, könnt ihr Eier ausbrüten und Bonbons erhalten. Dafür greift Pokémon GO via Abenteuer-Sync auf die Daten von Health-App (Apple-Geräte) oder Google Fit (Android-Geräte) zurück.

Via Pokémon GO Abenteuer-Sync erhaltet ihr einen wöchentlichen Bericht. Dieser gibt einen Überblick über euren Fortschritt bei gesammelten Bonbons und Ausbrüten von Eiern. In eurem Trainerprofil lässt sich einsehen, wie viele Kilometer ihr in der vergangenen Woche zurückgelegt habt. Für erreichte Meilensteine werdet ihr wöchentlich belohnt. Aktiviert ihr die Push-Mitteilungen für Pokémon GO, erhaltet ihr eine Meldung, wenn euer Kumpel ein Bonbon findet oder ein Ei schlüpft.

Quelle: Niantic

Bildquelle: Niantic