Der neue Forza Horizon 3 #Forzathon bringt gleich zwei Scheunenfund-Gerüchte. Ideal für alle Spieler, die noch nicht lange dabei sind und noch Scheunenfunde brauchen. Neue Gerüchte gibt es leider nicht. Darüber hinaus könnt ihr euch ein paar Lose, Credits und Erfahrungspunkte verdienen oder via Rabattaktion euren Fuhrpark erweitern. Der Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 43 – Horizon-Halloween widmet sich dem aktuellen Event und steht euch mit Tipps zur Seite.

Autoscooter

Los geht es mit 10 Drift-Berührungen. Die mache ich am liebsten in Surfers Paradise. Zum Beispiel direkt beim Festival. Dort gibt es reichlich Mauern, die sich gut für Drift-Berührungen eignen. Ihr müsst nah an ihnen vorbei driften und sie leicht berühren. Nicht zu hart – sonst ist eure Kombo weg und es gibt keine Fähigkeit. Die Drift-Berührungen brauchen einiges an Fingerspitzengefühl. Da das Auto nicht vorgegeben ist, solltet ihr etwas nehmen, mit dem ihr gut driften könnt. Ich habe eine Toyota Supra RZ mit Drift-Setup gewählt.

Eure Belohnung: Scheunenfund-Gerücht und 50.000 Credits

Volltreffer oder Schrott?

Den zweiten Scheunenfund gibt es einfacher. Ihr sollt eine Meisterschaft abschließen. Habt ihr bereits eine angefangen und beendet diese, zählt dies auch. Ansonsten sucht oder erstellt ihr euch eine beliebige Meisterschaft. Selbst erstellte Events sind kürzer, wenn ihr wenige und kurze Rennen wählt.

Eure Belohnung: Scheunenfund-Gerücht und 35.000 Erfahrungspunkte

Angsteinflössende Tricks

Die dritte Aufgabe ist auch schon der Abschluss. Ihr sollt 15 Draufgänger-Fähigkeiten machen. Ab auf die Autobahn mit euch! Ihr müsst für Draufgänger drei Fast-Treffer schnell hintereinander machen. Auf dem Highway gibt es dafür genug Verkehr. Berührt ihr die Fahrzeuge, gibt es statt Beinahetreffer Lackschaden oder Seitenstreifer.

Eure Belohnung: 3 Lose

Fahrerfreuden

Eine vierte Aufgabe gibt es dieses Mal nicht. Dafür wieder eine Rabattaktion. Ihr bekommt 30 Prozent Rabatt auf alle europäischen Sportwagen, bis zum Ende des #Forzathon.

Damit ist ein kurzer aber abwechslungsreicher #Forzathon erledigt. Hat euch das aktuelle Event gefallen?

Eure totallygamergirl

