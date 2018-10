Games with Gold November 2018 mit Battlefield 1 und Assassin’s Creed

Der Oktober neigt sich dem Ende zu und November steht vor der Tür. Daher hat Major Nelson nun die Games With Gold November 2018 Spiele angekündigt. Das Line-up des kommenden Monats bietet Battlefield 1 und Race the Sun für die Xbox One. Xbox 360-Spieler dürfen sich auf Assassin’s Creed und Dante’s Inferno freuen. Die Xbox 360-Spiele könnt ihr dank Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One zocken.

Games with Gold November 2018

Xbox One

Battlefield 1 , 01. bis 30. November

, 01. bis 30. November Race the Sun, 16. November bis 15. Dezember

Xbox 360

Assassin’s Creed, 01. bis 15. November

01. bis 15. November Dante’s Inferno, 16. bis 30. November

Die ersten November Games with Gold Spiele könnt ihr übermorgen kostenlos herunterladen und spielen, wenn ihr eine Xbox LIVE Goldmitgliedschaft habt. Falls euch die aktuellen Oktober-Spiele noch fehlen, solltet ihr euch diese vorher noch sichern.

Wie gefällt euch das November Line-up?

Tipp: Derzeit bekommt ihr den Battlefield 1 Premium-Pass kostenlos. Falls euch der Shooter interessiert, solltet ihr euch diese Möglichkeit nicht entgehen lassen.

Quelle: Major Nelson

Bildquelle: Microsoft