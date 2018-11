Falls ihr genug von Fähigkeitspunkten in Millionenhöhe habt, dürfte der neue wöchentliche #Forzathon nach eurem Geschmack sein. Die Aufgaben lassen sich in unter einer Stunde abschließen – selbst wenn ihr trödelt. Um Kombos kommt ihr trotzdem nicht herum. Für den Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 44 – Ein wahrer Profi habe ich mir die aktuellen Herausforderungen angesehen und absolviert. Unten lest ihr, was dieses Mal zu tun ist.

Die Aufgaben können nur in der unten angegebenen Reihenfolge erledigt werden. Der Fortschritt für eine Aufgabe wird erst vom Spiel gezählt, wenn ihr die vorherigen abgeschlossen habt. Sitzt ihr bereits in dem aktuellen #Forzathon-Fahrzeug, müsst ihr das Fahrzeug wechseln. Die erste Aufgabe wird erst gezählt, wenn ihr ab Start des Events in das Auto steigt.

Ponyhof

Los geht es wieder damit, ein bestimmtes Auto zu fahren und wenn nötig zu kaufen. Ihr braucht den 1973 Ford Capri RS3100. Wenn ihr es eilig habt, solltet ihr direkt ein Upgrade vornehmen.

Der Ford kostet 55.000 Credits.

Ungefährer Zeitaufwand: zwei Minuten (ohne Tuning)

Besser ankommen

Ihr sollt euren Ford auf einer zehn Meilen Fahrt besser kennenlernen. Obendrein ist dort von Ford Capri Mkl die Rede. Die Beschreibung ist nicht gerade hilfreich – aber die Lösung einfach. Ihr müsst einfach zehn Meilen mit eurem Capri fahren. Zehn Meilen entsprechen 16,0934 Kilometer. Leider zählt hierfür das Fahren in der offenen Spielwelt nicht. Ihr müsst also Rennen fahren. Nehmt direkt etwas entsprechend langes, um nicht mehrfach in Ladebildschirmen zu hängen. Zum Beispiel „The Colossus“. Das Rennen ist etwas länger als erforderlich. Damit ihr hier nicht ewig unterwegs seid, lohnt sich ein Upgrade des Ford – der ist von Haus aus nur Klasse D.

Ungefährer Zeitaufwand: fünf Minuten, ohne Anfahrtszeit

Fließheck-Coupé

Ihr müsst nun 9 Sterne in Blitzerzonen sammeln. Auch hier zahlen sich Upgrades wieder in Form einer Zeitersparnis aus. Sucht euch via Karte eine beliebige Blitzerzone und fahrt so oft durch, bis ihr die neun Sterne habt. Es reicht eine Zone aus, weshalb ihr Fahrt- oder Reisezeiten sparen könnt.

Ungefährer Zeitaufwand: zehn Minuten (ohne Anfahrt)

Wegweiser

Der #Forzathon endet mit acht großartigen Fähigkeitsketten. Die könnt ihr zum Beispiel bei den Dünen am Strand machen. Oder an jeder beliebigen anderen Location, bei der ihr gern Kombos macht. Achtet auf euren Kombozähler und brecht ab, sobald dort großartige Fähigkeitskette steht. Wartet ab, bis ihr eure Punkte habt und startet die nächste Kombo, bis ihr acht Stück habt. Ihr solltet 22.000 Punkte pro Kombo benötigen. Via Auto-Meisterung könnt ihr dies ein wenig beschleunigen. Es geht allerdings auch ohne Fähigkeiten schnell und leicht. Sollten euch Kombos nicht liegen, könnt ihr euch natürlich mit Schutzengel die Sache erleichtern.

Ungefährer Zeitaufwand: zehn Minuten (ohne Anfahrt)

Ungefährer Zeitaufwand gesamt: 27 Minuten (ohne Anfahrt und Tuning)

Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte (200 Punkte für Besitzer der Lake Lodge Immobilie)

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und in den Forzathon #LIVE zu werfen.

Ihr dürft euch darüber hinaus im Herbst über weitere Aktivitäten freuen.

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4