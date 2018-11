Xbox One X: Eintauschaktion bei GameStop

Auf der Suche nach einer Xbox One X? Derzeit gibt es bei GameStop wieder eine passende Eintauschaktion. Gebt ihr eine Xbox One S und zwei Xbox One Spiele ab, erhaltet ihr für 199,99 Euro eine Xbox One X. Habt ihr ein älteres Modell der Xbox One und legt zwei Spiele oben drauf, gibt es die Xbox One X für 229,99 Euro.

Alternativ könnt ihr auch eine PlayStation 4, PlayStation 4 Slim, PlayStation 4 Pro oder Nintendo Switch eintauschen. Am günstigsten wird es, wenn ihr eine PlayStation 4 Pro und zwei Spiele abgebt. In dem Fall kommt ihr auf 79,99 Euro. Auf der Aktionsseite seht ihr, welchen Preis ihr bei welcher eingetauschten Konsole am Ende noch zahlen müsst. Möchtet ihr das Angebot wahrnehmen, ist dies nur in einem Store möglich. Die Aktion läuft in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Aktionszeitraum endet am 17. November – sofern der Vorrat bis dahin reicht.

Quelle: GameStop

Bildquelle: Microsoft