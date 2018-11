Path of Exile erscheint im Dezember für PlayStation 4, Release Trailer

Path of Exile erscheint im Dezember für die PlayStation 4. Release ist am 04. Dezember. Darüber hinaus kündigten die Entwickler für den 07. Dezember die 3.5.0 Expansion an. Diese soll außerdem noch im Dezember für PlayStation 4 und Xbox One zur Verfügung stehen. Eine Ankündigung zur Path of Exile 3.5.0 Expansion ist für kommende Woche geplant.

Neugierig auf die PlayStation 4 Version? Im Rahmen der Ankündigung wurde ein Release Trailer veröffentlicht, den ihr euch unten ansehen könnt.

Path of Exile ist ein Online Action-RPG. Für viele Spieler ist das Spiel einer der heißesten Diablo-Konkurrenten. Tatsächlich wird aktuell wieder viel über das Spiel diskutiert, da Blizzard im Rahmen der BlizzCon 2018 einen Mobile-Ableger von Diablo angekündigt hat. Viele Fans hofften auf Diablo 4. Derzeit wird von einer Fanseite reichlich Salz in diese Wunde gestreut. Wenn ihr playdiablo4.com ansurft, werdet ihr auf die offizielle Website von Path of Exile weitergeleitet.

