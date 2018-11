Pokémon GO Sternenstaub Schauer Event gestartet

Braucht ihr in Pokémon GO Sternenstaub? Dann solltet ihr in den nächsten Tagen einige Pokémon Fangen und Eier ausbrüten. Bis zum 13. November 22:00 Uhr gibt es für diese Aktionen doppelten Sternenstaub. Das Event startet heute Abend um 22:00 Uhr.

Dabei könnt ihr direkt nach Ponita und Tragosso Ausschau halten. Derzeit tauchen die beiden Taschenmonster mit erhöhter Wahrscheinlichkeit auf. Beide Kreaturen gibt es auch in ihrer schillernden Form. Es lohnt sich derzeit also gleich doppelt, die App zu starten und auf die Jagd nach wilden Pokémon zu gehen. Habt ihr bereits Glück gehabt? Ich durfte mich bereits über ein Shiny Tragosso freuen.

Quelle: Pokémon GO

Bildquelle: Niantic