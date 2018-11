Ein neuer #Forzathon in Forza Horizon 4 und wieder einer, der ohne Fähigkeitspunkte in Millionenhöhe auskommt. Die nächsten Wochen wird es derlei Aufgaben nicht geben. Vielleicht hatten die Entwickler ein Einsehen und verzichten künftig gänzlich auf die unbeliebten Herausforderungen. Doch zurück zum aktuellen Event. Im Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 45 – Zäher Knochen erfahrt ihr, welche Aufgaben in den nächsten Tagen auf euch warten und welches Angebot der Shop bietet.

Die Aufgaben können nur in der unten angegebenen Reihenfolge erledigt werden. Der Fortschritt für eine Aufgabe wird erst vom Spiel gezählt, wenn ihr die vorherigen abgeschlossen habt. Sitzt ihr bereits in einem geeigneten SUV-Helden, müsst ihr das Fahrzeug wechseln. Die erste Aufgabe wird erst gezählt, wenn ihr ab Start des Events in das Auto steigt.

Ein Teufelskerl

Ihr sollt ein Fahrzeug der Gruppe „SUV-Helden“ besitzen und fahren. Via Filter findet ihr schnell ein geeignetes Fahrzeug in eurem Fuhrpark oder bei der Automesse. Interessante Kandidaten sind zum Beispiel der Lamborghini Ursus Concept oder der Range Rover Sport SVR. Ich habe mich für den 2018 Jeep Grand Cherokee Trackhawk entschieden, da er solide ist und bereits in meinem Besitz war. Das Fahrzeug ist auch ohne Tuning und Upgrades ein guter Kandidat.

Ungefährer Zeitaufwand: zwei Minuten (ohne Tuning)

Im Eimer

Weiter geht es mit 10 Mülmann-Fähigkeiten. Dafür müsst ihr Mülleimer umfahren. Dies geht überall dort gut, wo es Häuser gibt. Zum Beispiel In Edinburgh. Es ist egal, ob ihr Müllcontainer, Mülleimer oder Mülltonnen umfahrt. Wichtig ist nur, zwischen zwei Müllmann-Fähigkeiten andere Fähigkeiten zu machen oder die Kombo enden zu lassen. Hintereinander zählen die Mülltonnen leider nicht. Außerdem kommt es vor, dass ein Mülleimer keine Müllmann-Fähigkeit auslöst. Damit habt ihr aber trotzdem keine Probleme, da die Stadt voll mit Möglichkeiten ist. Sucht einfach den nächsten Mülleimer.

Ungefährer Zeitaufwand: fünf Minuten, ohne Anfahrtszeit

Über Stock und Stein

Ihr sollt drei Querfeldein-Rundstreckenveranstaltungen gewinnen. Die könnt ihr via Weltkarte mit dem Filter „Querfeldein-Serie“ finden. Achtet darauf, dass die Rennen die Bezeichnung „Querfeldeinrundstrecke“ haben. Alle anderen zählen nicht, auch wenn sie zur Querfeldein-Serie gehören. Ist euer Fahrzeug nicht geeignet, könnt ihr euch eine eigene Veranstaltung erstellen. Blaupausen sind auch dann nützlich, wenn eure Zeit begrenzt ist oder ihr einfach Zeit sparen möchtet. Ihr könnt eine passende Veranstaltung mit nur einer Runde erstellen und diese dann dreimal gewinnen.

Ungefährer Zeitaufwand: zehn Minuten (ohne Anfahrt)

Nur ein kleiner Stupser

Zu guter Letzt sollt ihr zehn Lackschaden-Fähigkeiten machen. Die gehen auf der Autobahn gut. Ist kein Verkehr da, könnt ihr in den Einzelspieler wechseln. Leider ist nach Veranstaltungen manchmal kein Verkehr mehr in den LIVE-Sitzungen. Der ist aber nötig. Für Lackschaden müsst ihr Autos berühren, indem ihr sie seitlich schrammt. Je größer das Fahrzeug, desto leichter wird es. Fallen euch die Fähigkeiten schwer, solltet ihr nach Bussen und LKWs Ausschau halten. Außerdem solltet ihr nicht zu viel Tempo draufhaben, damit ihr euer Auto besser kontrollieren könnt. Ihr müsst zwar auf Kollisionskurs gehen, dürft aber weder zu sacht streifen, noch zu hart. Sonst bricht eure Kombo. Die Fähigkeit erfordert ein bisschen Fingerspitzengefühl.

Habt ihr einige Fähigkeitspunkte übrig, könnt ihr in Schutzengel (25 Punkte und einige zusätzlich, um die dafür nötigen Fähigkeiten freizuschalten) via Auto-Meisterung freischalten. Damit geht es etwas einfacher, da auch ein Crash oft als Lackschaden gewertet wird.

Ungefährer Zeitaufwand: zehn Minuten (ohne Anfahrt)

Ungefährer Zeitaufwand gesamt: 27 Minuten (ohne Anfahrt und Tuning)

Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte (200 Punkte für Besitzer der Lake Lodge Immobilie)

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und in den Forzathon #LIVE zu werfen.

Ihr dürft euch darüber hinaus im Winter über weitere Aktivitäten freuen.

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4