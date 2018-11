Forza Horizon 4 Känguru Fähigkeit – Kurztipp

Die Forza Horizon 4 Känguru Fähigkeit verlangt eine Reihe von Sprüngen von euch. Drei, um genau zu sein. Känguru setzt eine Aneinanderreihung von drei Sprüngen voraus. Diese müssen in schneller Abfolge gemacht werden. Dafür bietet sich ein unebenes Gelände an – wie die Dünen im Südosten der Karte. Rund um Bamburgh Castle findet ihr zahlreiche Sprungmöglichkeiten. Ihr solltet die hohen Dünen ignorieren und euch auf die flacheren Erhebungen konzentrieren. Macht ihr weite und lange Sprünge, kann dies eure Kombo brechen. Setzt stattdessen auf kleine Sprünge. Die mögen nicht so toll aussehen, erfüllen aber ihren Zweck.

Es ist kein Problem, wenn ihr während des Versuchs eine Forza Horizon 4 Känguru Fähigkeit zu verdienen anderen Fähigkeiten macht. Diese erhaltet ihr trotzdem. Als Fahrzeug eignen sich Hypercars und Buggys sehr gut. Diese springen mühelos, auch ohne Umbau und Tuning. Schon die kleinste Erhebung reicht in der Regel, um diese Fahrzeuge springen zu lassen. Oft bekommt ihr so Känguru, ohne es überhaupt drauf angelegt zu haben. Geländewagen federn hingegen in ihrem Kaufzustand oft viele Unebenheiten ab. Dadurch wird die Sache erschwert.

Bildquelle: Eigene Screenshots aus dem Spiel Forza Horizon 4