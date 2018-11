Minecraft: Katzen und Pandas erweitern bald die Spielwelt

Minecraft mag ein paar Jahre auf dem Buckel haben, doch das Interesse an dem Spiel ist ungebrochen. Auch die Entwickler planen noch nicht, das Spiel in den Ruhestand zu schicken. Im Gegenteil. Schon bald soll ein neues Add-On verfügbar sein. Dieses bringt neue Tiere in das Spiel: Katzen und Pandas.

Die tierische Ankündigung wurde im Rahmen der X018 gemacht. Passend zu der Meldung gibt es auch einen Ankündigungstrailer, den ihr euch wie gewohnt unten ansehen könnt. Leider ist noch nicht klar, wann genau die neuen Tiere das Klötzchen-Universum erweitern sollen. Es ist nur von bald die Rede. Spielt ihr noch Minecraft? Was haltet ihr von dem tierischen Zuwachs?

Quelle: Xo18 Livestream

Bildquelle: Microsoft