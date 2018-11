Crackdown 3 erscheint Mitte Februar, Systemanforderungen

Das Spiel Crackdown 3 hat einen Erscheinungstermin. Das Actionspiel soll am 15. Februar 2019 für PC und Xbox One erscheinen. Das Game wird ab Release via GamePass zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wird es Play Anywhere unterstützen und Cross-Play bieten.

Das Actionspiel könnt ihr entweder allein oder im Multiplayer spielen. Der neue Spielmodus Wrecking Zone lässt zwei Teams mit jeweils fünf Agenten gegeneinander antreten. Diese kämpfen in vollständig zerstörbaren Arenen gegeneinander. Via Xbox LIVE könnt ihr euch mit einem Freund im Online-Koop zusammenschließen.

Die Systemanforderungen von Crackdown 3 stehen ebenfalls fest. Unten könnt ihr sehen, welches die minimalen und empfohlenen Systemvoraussetzungen für das Spiel sind.

Crackdown 3 Systemanforderungen

Minimum

Betriebssystem Xbox One, Windows 10-Version 14393.0 oder höher Architektur x64 Tastatur Integrierte Tastatur Maus Integrierte Maus DirectX DirectX 12-API, Hardwarefeatureebene 11 Arbeitsspeicher 8 GB Videospeicher 2 GB Prozessor Intel i5 3470 | AMD FX-6300 Grafik Geforce 750 Ti | Radeon R7 260X Notizen Für Windows 10 Version 14393.222 oder höher;X64 erforderlich;Intel i5 3470 | AMD FX-6300;Geforce 750 Ti | Radeon R7 260X

Empfohlen

Betriebssystem Xbox One, Windows 10-Version 14393.0 oder höher Architektur x64 Tastatur Integrierte Tastatur Maus Integrierte Maus DirectX DirectX 12-API, Hardwarefeatureebene 11 Arbeitsspeicher 8 GB Videospeicher 4 GB Prozessor Intel i5 4690 | AMD FX-8350 Grafik Geforce 970 or Geforce 1060 | Radeon R9 290X or Radeon RX 480 Notizen Für Windows 10 Version 14393.222 oder höher;X64 erforderlich;Intel i5 4690 | AMD FX-8350;Geforce 970 oder Geforce 1060 | Radeon R9 290X oder Radeon RX 480

Verwendete Quellen: X018 Livestream, Microsoft Pressemitteilung, Microsoft Store

Bildquelle: Microsoft