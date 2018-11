Nintendo Switch: Über 1.000 Spiele

Die Nintendo Switch ist seit etwas mehr als einem Jahr erhältlich und bietet schon jetzt ein breites Angebot an Spielen. Über 1.000 Games sind inzwischen für die aktuelle Konsole aus dem Hause Nintendo erhältlich. Um diesen Anlass zu feiern, hat Nintendo ein neues Video veröffentlicht, indem einige der Spiele gezeigt werden. Auf der offiziellen Website könnt ihr durch das Spieleangebot der Nintendo Switch stöbern.

Dieses hat sich auch im Herbst um einige tolle Games erweitert. So erschien etwa vor wenigen Wochen die Standalone-Erweiterung Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country. Mit Super Mario Party veröffentlichte Nintendo einen Party-Kracher und in dieser Woche folgen mit Pokémon: Let’s GO Evoli und Pikachu die nächsten potenziellen Verkaufsschlager.

Welches ist euer Lieblingsspiel für die Nintendo Switch?

Bildquelle: Nintendo