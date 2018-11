The Long Journey Home erobert PlayStation 4 und Xbox One

Das Space Exploration Rollenspiel The Long Journey Home ist ab heute für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Ihr übernehmt in dem Spiel die Rolle einer vierköpfigen Crew, die Teil eines historischen Ereignisses ist. Der erste Lichtsprung in der Geschichte der Menschheit misslingt und lässt die Crew im All stranden.

Die vierköpfige Crew stellt ihr zu Spielbeginn selbst zusammen, wofür euch zehn Charaktere zur Verfügung stehen. Während eurer Reise erwarten euch Schwierigkeiten wie schwindende Vorräte und ein sich verschlechternder Schiffszustand. Darüber hinaus begegnet ihr Alienrassen und Imperien. Je Spieldurchgang könnt ihr vier von 15 Alienrassen und vier von acht Imperien begegnen. Jeder Spieldurchgang wird prozedural generiert. Dadurch gleicht in The Long Journey Home keine Reise der anderen.

Quelle: Daedalic Pressemitteilung

Bildquelle: Daedalic