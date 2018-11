Es ist Donnerstagnachmittag und damit Zeit für einen neuen wöchentlichen #Forzathon in Horizon 4. Dieses Mal müsst ihr diesen in einem Caterham abschließen. Für den Forza Horizon 4 #Forzathon Guide KW 46 – Vollblütig habe ich mich durch die neuen Aufgaben gespielt. Was zu beachten ist, erfahrt ihr unten.

Glückszahl

Los geht es damit, in den 2013 Caterham Superlight R500 zu steigen. Besitzt ihr diesen noch nicht, könnt ihr ihn für 82.000 Credits bei der Automesse erwerben. Die Forza Edition zählt übrigens nicht!

Ungefährer Zeitaufwand: zwei Minuten (ohne Tuning)

Autocross-Meister

Weiter geht es mit 5 Durchs-Nadelöhr-Fähigkeiten. Dafür müsst ihr zwischen zwei Autos hindurchfahren, was im Stadtverkehr von Edinburgh oder auf der Autobahn gut machbar ist. Ist dort wenig Verkehr, solltet ihr via Hauptmenü im Reiter „Horizon Life“ in den Einzelspieler-Modus wechseln. Fahrt nicht zu schnell, um Zusammenstöße mit dem Verkehr zu vermeiden. Ihr dürft allerdings auch nicht kriechen – sonst bekommt ihr die Fähigkeit nicht.

Es bieten sich manchmal wenig gute Möglichkeiten für die Fähigkeit an. Habt einfach etwas Geduld – es wird. Leider ist der Verkehr in Horizon 3 etwas besser für diese Fähigkeit geeignet, da er dichter ist.

Ungefährer Zeitaufwand: fünf Minuten, ohne Anfahrtszeit

Zeit zum Abheben

Weiter geht es mit Gefahrenschildern eurer Wahl. Ihr müsst 9 Sterne verdienen. Ob ihr dafür mehrere Gefahrenschilder nutzt oder eines ist egal. Auch die Menge der Sterne spielt keine Rolle. Nur die Gesamtanzahl ist am Ende entscheidend. Habt ihr es eilig, könnt ihr ein Gefahrenschild springen, weit genug zurückspulen und diesen Vorgang wiederholen, bis ihr eure Sterne habt.

Die Aufgabe scheint allerdings fehlerhaft zu sein. Ich musste insgesamt neun Mal ein Gefahrenschild machen, obwohl ich immer mindestens zwei Sterne erzielt habe. Möglicherweise ist die Aufgabe falsch übersetzt und die Entwickler meinen 9 Gefahrenschilder, statt 9 Sternen. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?

Ungefährer Zeitaufwand: zehn Minuten (ohne Anfahrt)

Federgewicht

Zu guter Letzt sollt ihr 4 Straßenstrecken-Veranstaltungen gewinnen. Passende Veranstaltungen findet ihr via Weltkarte mit dem Filter „Straßen-Rennserie“.

Selbsterstellte Rundstreckenrennen über eine Runde gehen am schnellsten, falls ihr es eilig habt. Das Fahrzeug ist auch ohne Tuning und Upgrade konkurrenzfähig. Das Fahrverhalten ist nicht unbedingt berauschend. Ihr solltet zudem tunlichst Kollisionen vermeiden. Da der Caterham sehr leicht ist, wird er sonst schnell zum Flummi und es kostet reichlich Zeit, ihn wieder auf Spur zu bringen.

Sprintrennen der Straßen-Rennserie zählen nicht für die Aufgabe. Fällt es euch innerhalb einer Runde schwer, die Führung zu übernehmen, solltet ihr eine nicht zu kurze Rundstrecke nehmen oder zwei Runden einstellen.

Ungefährer Zeitaufwand: zehn Minuten (ohne Anfahrt)

Ungefährer Zeitaufwand gesamt: 27 Minuten (ohne Anfahrt)

Eure Belohnung: 100 #Forzathon-Punkte (200 Punkte für Besitzer der Lake Lodge Immobilie)

Ihr möchtet zusätzliche #Forzathon-Punkte verdienen? Vergesst nicht, einen Blick auf die aktuellen Tagesherausforderungen und in den Forzathon #LIVE zu werfen.

Ihr dürft euch darüber hinaus im Frühling über weitere Aktivitäten freuen.

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 4