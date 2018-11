Auch dieses Mal bezieht der #Forzathon in Horizon 3 eine der beiden großen Erweiterungen mit ein. In letzter Zeit gar nicht so selten. Es scheint fast als hätten die Entwickler einen häufig geäußerten Kritikpunkt zu Herzen genommen. Natürlich gibt es eine Alternative im Hauptspiel. Niemand muss für das Event einen DLC besitzen. Im Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 46 – Rasende Rebellen erfahrt ihr, was ihr diese Woche leisten müsst, um euch vier Belohnungen zu sichern.

Gefährliche Meisterleistung

Los geht es mit zehn Fast-Treffer-Fähigkeiten. Dafür solltet ihr die Autobahn oder den dichten Stadtverkehr von Surfer’s Paradise nutzen. Fahrt nah an Autos vorbei, ohne diese zu berühren. Dafür gibt es einen Fast-Treffer. Trefft ihr stattdessen das Fahrzeug, kommt ein Seitenstreifer oder Lackschaden bei raus. Ihr solltet also im Zweifelsfall lieber etwas vom Gas gehen, um bessere Kontrolle zu haben. Zu langsam allerdings ist auch nicht drin – dann gibt es keine Fähigkeiten.

Eure Belohnung: Mercedes 300 Sel 6.3

Mitternachtsraserei

Den eben gewonnen Mercedes benötigt ihr für die nächste Aufgabe. Ihr sollt mit dem Mercedes 300 Sel 6.3 ein Straßenrennen gewinnen. Ein solches findet ihr via Weltkarte mit dem Filter „Straßenrennen“. Habt ihr keines freigeschaltet, müsst ihr zunächst eine Reihe Kopf-an-Kopf-Rennen gewinnen, indem ihr Drivatare herausfordert. Der Mercedes sollte vor dem Rennen mit ein paar Upgrades ein paar zusätzliche Pferdestärken verpasst bekommen.

Eure Belohnung: 75.000 Credits

Aufstrebender Champion

Weiter geht es mit dem Abschluss einer Meisterschaft. Sucht euch ein Auto aus, mit dem ihr gern fahrt und sucht euch eine beliebige Meisterschaft aus. Wenn ihr es eilig habt, ist eine selbsterstellte Veranstaltung mit kurzen und wenigen Rennen die beste Option. Ansonsten könnt ihr auch nehmen, was das Spiel bereithält. Habt ihr noch eine Meisterschaft aktiv, genügt es die zu beenden. Gewinnen müsst ihr nicht – daher ist auch nicht wichtig, ob euer Fahrzeug konkurrenzfähig ist. Allerdings erhöhen Siege eure Einnahmen.

Eure Belohnung: 3 Lose

Ein herrlicher Anblick

Zum Abschuss benötigt ihr 5 ultimative Fähigkeitsketten oder 5 Geschwindigkeitsboost-Fähigkeiten. Für die Fähigkeitsketten müsst ihr einfach genug Punkte sammeln. Da kein Fahrzeug vorgegeben ist, empfiehlt sich eine Horizon Edition. Ihr könntet zum Beispiel in den Dünen Sprünge und Zerstörung kombinieren. Für 125.000 Punkte gibt es eine ultimative Fähigkeitskette.

Für die Geschwindigkeitsboost-Fähigkeiten müsst ihr in die Hot Wheels Welt reisen, sofern ihr den DLC besitzt. Dort gibt es Booster. Fahrt ihr durch einen, erhaltet ihr eine Geschwindigkeitsboost-Fähigkeit. Ihr könnt dann zurückspulen und diesen Vorgang viermal wiederholen oder wenden.

Eure Belohnung: 50.000 Erfahrungspunkte

Bildquelle: Eigene Screenshots aus Forza Horizon 3