Während des Dead or Alive Festival 2018 wurde das Spiel Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet angekündigt. Der Titel wird für Nintendo Switch und PlayStation 4 veröffentlicht. In Japan soll das Spiel am 20. März 2019 erscheinen. Vorbestellungen werden ab dem 19. November möglich sein. An diesem Tag soll auch die offizielle Website eröffnen. In diesem Zuge dürften uns auch Details zum Spiel erwarten.

Derzeit sind Informationen zu Dead or Alive Xtreme 3: Scarlet noch rar. Bekannt ist nur, dass der Charakter Misaki im Spiel auftauchen wird. Fans kennen sie bereits aus dem PC-Spiel Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation.

Aktuell ist auch nicht bekannt, ob das Spiel im Westen veröffentlicht wird. Dead or Alive Xtreme 3 ist nur in Asien erschienen. Interessierte Spieler müssen daher auf einen Import zurückgreifen oder den Titel über einen entsprechenden PlayStation-Account erwerben.

