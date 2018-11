No Man’s Sky Visions Update bringt neue Biome und Planeten

Entwickler Hello Games hat heute das No Man’s Sky Visions Update angekündigt. Ab morgen ist dieses kostenlos verfügbar. Mit dem neuen Contentupdate erwarten euch neue Biome und Planeten.

Mit dem No Man’s Sky Visions Update werden Millionen bisher tote Planeten zum Leben erwachen. Sie sollen eine abwechslungsreiche Planetenoberfläche bieten und Artefakte bereithalten. Auch neue Kreaturen sind angekündigt. Zum Beispiel die fleischfressende Fallenpflanze. Die Entwickler versprechen eine räuberische Fauna und eine tödliche Flora. Viele Spieler dürfte diese Ankündigung freuen. Seit einigen Updates wird kritisiert, dass es inzwischen viel zu wenig feindselige Lebewesen im Spiel gibt.

Sogenannte Community-Forschungsmissionen lassen die Spieler gemeinsam an Zielen arbeiten. Zusammen entdeckt ihr Welten und schaltet neue Bauteile frei. Außerdem könnt ihr euch den „Eye of the Korvax“-Helm verdienen.

Last, but not least soll das No Man’s Sky Visions Update die Vielfalt erhöhen und das Spiel noch aufregender gestalten. Dafür sorgen unter anderem neue Wettereffekte wie Regenbögen. In Unwettern lassen sich Kristallschätze finden. Die Welten sollen zudem noch einzigartiger werden. Überall in der Galaxie wollen künftig Knochen von fremdartigen Lebensformen gefunden werden. Außerdem dürft ihr Überreste abgestürzter Satelliten bergen. Dabei könnten euch die neuen fehlgeleiteten Wächterdrohnen in die Quere kommen.

Neugierig geworden? Der neue Trailer bietet einen Vorgeschmack.

Quelle: Hello Games Pressemitteilung

Bildquelle: Hello Games